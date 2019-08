Matrix 4 | Lana Wachowski comincerà le riprese nel 2020

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 22 agosto 2019) È arrivato l’annuncio ufficiale che i fan diattendevano da oltre quindici anni.è pronta a scrivere e dirigere4: il quarto capitolo dell’universo di The. La notizia ufficiale arriva a pochi giorni dal ventesimo anniversario dall'uscita di Theche, a partire dal 30 agosto, prevede una serie di proiezioni ed inziative commemorative. Già arruolati Keanu Reeves e Carrie Anne Moss che vestiranno nuovamente i panni di Neo e Trinity, come nella trilogia originale. Non sono stati forniti dettagli sulla trama, così come non ci sono conferme sulla presenza di Laurence Fishburne e del personaggio che interpretava il leader ribelle e mentore di Neo Morpheus....

