Incendi record in Amazzonia | perché è un dramma per l’intero Pianeta

C’è un “record di Incendi” in Amazzonia? : Per il momento sembra di no, malgrado quanto scrivano molti giornali: ma anche se non è niente di straordinario resta un grosso problema

Amazzonia in fiamme - Incendi record : “C’è una guerra in corso nel mondo contro il Brasile” : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha accusato le ONG per i vasti incendi che stanno colpendo l’Amazzonia. “Forse – non lo sto affermando – stanno compiendo alcune azioni criminali per attirare l’attenzione contro di me, contro il Governo del Brasile“, ha dichiarato Bolsonaro. L’Associated Press riporta che a chi domandava prove per queste accuse il presidente brasiliano non le ha fornite. ...

Amazzonia - record di Incendi : 72mila nel 2019 - incremento dell’84%. Ambientalisti : “Colpa della politica di Bolsonaro” : L’Amazzonia continua a bruciare e, nell’ultimo anno, i roghi hanno raggiunto numeri altissimi: da gennaio nella foresta brasiliana ci sono stati 72mila incendi, 9500 solo nell’ultima settimana. L’incremento rispetto allo scorso anno è dell’84%: si tratta del dato più alto dal 2013, quando sono iniziate le rilevazioni del fenomeno. I dati, dell’agenzia spaziale brasiliana (Inpe) e riportati dalla Bbc, arrivano poche ...

Amazzonia in fiamme - record d’Incendi nella foresta pluviale : 83% in più del 2018 : L'Istituto Nazionale per la Ricerca Spaziale (INPE) ha comunicato che dall'inizio dell'anno ad oggi nella foresta Amazzonica sono stati registrati circa 73mila incendi, l'83 percento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno del 2018. Il dato diramato dall'ente brasiliano sottolinea il dramma vissuto dal "polmone verde" del pianeta, sottoposto a un processo di disboscamento senza precedenti.Continua a leggere

Incendio Amazzonia 2019 : record deforestazione dal 2013 - ecco i danni : Incendio Amazzonia 2019: record deforestazione dal 2013, ecco i danni L’Amazzonia sta bruciando: l’agenzia spaziale brasiliana ha contato 72mila incendi da gennaio. Solo nell’ultima settimana, ne sono divampati circa 9.500. Dal 2013, quando l’Inpe ha dato il via al monitoraggio, non si erano mai raggiunte cifre così elevate. Incendio Amazzonia: “stagione degli incendi” solo all’inizio Da gennaio 2019 ad agosto 2019 si è verificato un ...

Incendi Amazzonia - record di roghi in Brasile : San Paolo piomba al buio in pieno giorno e il fumo è visibile dallo spazio [GALLERY] : Qualche giorno fa, il cielo di San Paolo, in Brasile, si è letteralmente oscurato in pieno giorno. La città, insieme ad altre parti degli stati brasiliani di Mato Grosso e Paraná, è stata ricoperta dal fumo degli Incendi che stanno infuriando in Amazzonia. All’inizio del mese di agosto, Amazonas (il più grande stato brasiliano) ha dichiarato lo stato di emergenza per il crescente numero di Incendi boschivi. La stagione degli Incendi nella ...

Brasile - Amazzonia in fiamme : record di Incendi : Nel 2019 la foresta pluviale amazzonica del Brasile ha registrato un numero record di incendi. Il National Institute for Space Research ha reso noto che si è registrato un aumento dell’83% rispetto allo stesso periodo del 2018. Il fumo degli incendi – spiega la BBC- ha provocato un blackout nella città di San Paolo. L'articolo Brasile, Amazzonia in fiamme: record di incendi sembra essere il primo su Meteo Web.

Record di Ghiaccio Fuso e Incendi : L’Ondata di caldo che ha interessato il Nord Europa in questi ultimi giorni di Luglio appena trascorsi, si è spostata e adesso sta portando i suoi effetti anche sulla Groenlandia. I dati rilevati non sono molto buoni, la calotta glaciale si trova nel mezzo della stagione di scioglimento. Secondo alcune stime, l’evento ha interessato l’87% della superficie della calotta glaciale, e si classificherebbe come il secondo ...

Caldo record : ghiacciai in fusione sulle Alpi e Incendi senza precedenti assediano l'Artico : Mentre dalle Alpi arrivano incredibili immagini che mostrano ghiacciai in fusione a 4mila metri di quota, un nuovo segno del...

Caldo record e Incendi in Israele : evacuazioni e case distrutte : Israele sta affrontando una nuova ondata di Caldo record e incendi: temperature che sfiorano i +40°C hanno alimentato roghi che hanno costretto all’evacuazione dei residenti e distrutto case. Nella località di Or Yehuda, a est di Tel Aviv, le fiamme hanno devastato almeno 5 edifici, che erano stati appena evacuati. A causa degli incendi sono stati evacuati anche gli insediamenti di Shavei Shomron, Aderet e Neve Michael. L'articolo Caldo ...

Caldo africano in Europa : la Francia pronta a battere un nuovo record - Spagna nella morsa degli Incendi : L’Europa sta affrontando il “clou” dell’ondata di Caldo africano: la Francia potrebbe battere un nuovo record mentre in Catalogna un incendio divampato ieri continua ad avanzare ed è ormai fuori controllo, nonostante l’intervento di centinaia di pompieri, soldati e numerosi aerei. In Francia le temperature oggi potrebbero superare i +45°C oltre il record di 44,1°C raggiunto nell’agosto 2003 nel sud del Paese. ...