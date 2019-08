Brindisi | 21enne aggredisce genitori e sorella per estorcere denaro | arrestato

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 22 agosto 2019) Una brutta storia di maltrattamenti in famiglia arriva dalla provincia di, precisamente da Villa Castelli, dove un ragazzo di 21 anni - le cui generalità non sono state diffuse - è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri della locale stazione. Secondo quanto si apprende dall'Ansa, pare che il giovane da circa due anni aggredisse di continuo ie laper ottenere del. Ieri sera, 21 agosto, si sarebbe verificato l'ennesimo episodio di violenza che avrebbe spinto i familiari a rivolgersi alle forze dell'ordine....

news24_city : Non vuole lavorare e picchia i familiari per i soldi: arrestato 21enne - LaGazzettaWeb : Una triste vicenda nel Brindisino: in manette 21enne - brindisilibera : New post (Fasano, frazione Torre Canne. 21enne arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.) has b… -