Morgan reagisce a suon di musica | nuovi inediti | concerti e un programma in radio a

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Lo sfratto e la conseguente perdita della sua casa di Monza hanno dominato il web nelle scorse settimane.ha sempre reagito adie lo fa anche in questa occasione attraverso un regalo per i fan,e unina settembre.L'artista ha comunicato di voler far ascoltare la sua nuova, branimai condivisi prima, da far ascoltare in anteprima esclusiva a tutti coloro che lasceranno il proprio indirizzo mail attraverso un sito web online nei prossimi giorni."Tutto inedito, tutti i giorni", si legge nell'immagine condivisa sui social che invita a lasciare il proprio indirizzo mail per ascoltare le canzoni in una modalità originale: non un disco ma una forma innovativa di fruizione sulla quale si avranno maggiori dettagli non appena sarà online il sito di cui parla.Contemporaneamente,ha comunicato l'aggiunta di...

