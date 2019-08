Milano Parco rifugio canile-gattile | accolti oltre duecento animali

Parco Valentino - Il Salone diventa Milano-Monza Open Air Motor Show : Si chiamerà Milano-Monza Open Air Motor Show la nuova edizione di Parco Valentino. Dopo l'annuncio del cambio di location, la manifestazione nata e cresciuta a Torino arriva in Lombardia: i primi dettagli saranno svelati giovedì 19 settembre durante una conferenza stampa che si terrà a Milano.Le date e i biglietti. La sesta edizione del Parco Valentino è in programma dal 18 al 21 giugno 2020 nelle città di Monza e Milano. La kermesse avrà ...

Milano - aggredita al parco per avere aiutato un ecuadoregno a terra. “Quello che fa paura è l’indifferenza” : “E se domani succede a me cosa fanno? Mi lasciano con la faccia a terra come hanno fatto con quel ragazzo? Bisogna che torniamo coi piedi per terra”. Insiste su questo punto Beatrice Bordino. Sull’indifferenza che azzera l’umanità e che fa paura. Parla di quello che le è successo domenica mattina intorno alle 11 al parco Forlanini, zona est di Milano. È affollato anche da tanti che, come lei, portano a spasso i cani, in ...

Milano - il laghetto del Parco delle Cave diventa rosso per colpa di un’alga. FOTO : Milano, il laghetto del Parco delle Cave diventa rosso per colpa di un’alga. FOTO Con il passare dei giorni l’alga, l’Euglena Sanguinea, ha infestato l’acqua ricoprendola con uno strato caldo e colorato. Sopralluogo della polizia municipale. Secondo gli esperti, non ci sarebbero rischi per pesci e anfibi Parole ...

Milano. Coca e hashish al Parco Vittorini : arrestati tre spacciatori : Tre cittadini di origine marocchina sono stati arrestati per spaccio di Cocaina e hashish in via Elio Vittorini, all’interno del