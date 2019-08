Lega Pro | Ghirelli entusiasta | “Sarà la C di cuore e coraggio”

Governo - fuori dal Senato cori dei sostenitori Lega e M5s pro e contro Conte e Salvini : Due capannelli organizzati di fan, uno più sparuto dei leghisti, un altro parecchio più ampio dei Cinque Stelle, si sono radunati fuori l’ingresso principale di Palazzo Madama. A dividere i due gruppi diverse camionette della Polizia. I due gruppi, dopo alcune tensioni, hanno intonato alcuni cori a favore dei loro leader Conte e Salvini. L'articolo Governo, fuori dal Senato cori dei sostenitori Lega e M5s pro e contro Conte e Salvini ...

La Lega sfrutta cinicamente i poveri per approvare leggi che favoriscono i ricchi : Altro che flat tax: il numero di aliquote va aumentato, non ridotto, perchè applicando la ricetta di Salvini il gettito complessivo per lo Stato si riduce e si fa un favore ai più ricchi. Parla l'economista Giovanni Dosi Il j'accuse dell'economista M5S: «L'alleanza con la Lega? Un tradimento» " Cari Cinque Stelle, vi spiego perché avete sbagliato tutto"

Luigi Di Maio - la proposta alla Lega : governo giallo-verde con Matteo Salvini fuori dalla squadra : Tutto è possibile oggi 20 agosto: "Può saltare tutto, può saltare la trattativa tra Movimento 5 stelle e Pd, Giuseppe Conte può ritrovarsi a guidare ancora un governo giallo-verde. Può succedere che Luigi Di Maio riesca a convincere Matteo Salvini ad accettare una resa umiliante proponendogli un nuo

Crollano gli ascolti dei Tg Rai : "La propaganda di Lega e M5s distrugge l'informazione" : Il deputato Pd e segretario della commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi lancia l'allarme, puntando il dito contro i...

Umberto Bossi - triste profezia per Salvini : "Ci avrei pensato 10 volte". La verità su Lega - M5s e crisi : "Ci avrei pensato 10 volte prima di allearmi con i 5 Stelle". Umberto Bossi dice la sua sulla crisi di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle, ribadendo la poca fiducia nei grillini. "Sono la vecchia sinistra extraparlamentare", taglia corto il Senatùr ed ex segretario della Lega. profezia che si è t

Zingaretti : "Lega e M5s fanno pace in nome delle poltrone? Pd pronto al voto senza paura" : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti interviene sulla crisi di governo spiegando che è un errore fare ipotesi di nuove maggioranze prima che l’esecutivo in carica sia formalmente decaduto. Cosa che non sapremo prima del 20 agosto, quando il premier Giuseppe Conte si presenterà in Senato per le sue comunicazioni all’aula. M5S: 'Di Maio premier per salvare il governo? È una fake ...

Elisabetta Trenta contro Salvini : "Mai più con la Lega - chi ha tradito una volta è pronto a rifarlo" : "Con il leader della Lega mai più. Chi ha tradito una volta, è pronto a rifarlo". Detta la linea, il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, in una intervista a La Stampa in cui spiega che la "politica dei porti chiusi e dei muri che non funziona, serve semmai più Europa". "Ci sono ancora così tant

Facebook le blocca il profilo - la nipote di Mussolini avvia una battaglia Legale col social network : Edda Negri Mussolini si è vista disabilitare l’account dopo gli auguri di compleanno al nonno

Lega Pro - Ghirelli : “Cresce il numero di spettatori in Serie C. Nella grandi piazze oltre 50 mila abbonamenti” : Dopo gli oltre 320mila spettatori sugli spalti per i playoff di Serie C, anche gli abbonamenti per il prossimo campionato di terza Serie che prende il via il 25 agosto sono tutti in crescita. “A otto giorni dalla partenza del nuovo campionato – dichiara Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro – abbiamo tracciato i primi dati. Su un campione di dieci club come Bari, Catania, Catanzaro, Cesena, Padova, Reggiana, Reggina, ...

Salvini - ora alle urne. Ed è scontro con Conte. Lega pronta a portare in piazza militanti “con forconi” : Urne a tutti i costi. Salvini punta sempre alle elezioni anticipate, "il 20 sfiduciamo Conte, poi prima si vota meglio e'". Lo scontro odierno e' sulla Open Arms. Il responsabile del Viminale ha annunciato ricorso contro la decisione del Tar del Lazio di sospendere il divieto di ingresso in acque italiane e il premier ha chiesto in una lettera di far sbarcare i minori. "Conte vuole restare a palazzo Chigi, si comporta come se non fosse stato ...

Flat Tax : abolizione Imu - Tasi - pronta la Finanziaria targata Lega : Flat Tax: abolizione Imu, Tasi, pronta la Finanziaria targata Lega Consumato lo strappo dal Movimento 5 Stelle, la Lega è stata accusato di fuggire alle proprie responsabilità in vista della prossima Legge di Bilancio. A quel punto, Salvini ha lasciato intendere di aver già pronta la “sua” Finanziaria. Non solo Flat Tax: abolizione Imu, Tasi con bollettino La Lega, stando ai risultati della tornata europea del 26 maggio e ai sondaggi ...

Quanto guadagna un notaio? I redditi dei liberi professionisti di area Legale : Quanto guadagna un notaio? I redditi dei liberi professionisti di area legale È una domanda che in molti probabilmente si sono posti, dato che la figura del notaio è indubbiamente prestigiosa ed è solitamente ricondotta ad uno status sociale elevato e legato ad un tenore di vita di tutto rispetto. Vediamo allora di fare luce su Quanto guadagna un notaio. Se ti interessa saperne di più su Quanto guadagna un avvocato e come diventarlo, ...

Fiorentina - la Lega acconsente : fascia da capitano di Astori anche nella prossima stagione : “La Fiorentina comunica, con grande piacere, che la Lega Calcio ha accolto la richiesta del Club Viola di continuare a usare, anche per la stagione 2019-20, la fascia da capitano di Davide Astori“. Con questo tweet, la società viola informa che anche per la prossima stagione si potrà usare la fascia di capitano del compianto Davide Astori. “La Fiorentina comunica, con grande piacere, che la Lega Calcio ha accolto ...