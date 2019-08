L' appello condanna il cardinale Pell a restare in carcere

Pedofilia - confermata in appello la condanna al cardinale Pell : Melbourne, 21 ago. (Adnkronos/Dpa) – La Corte Suprema di Victoria, in Australia, ha respinto il ricorso presentato dai legali del cardinale George Pell contro la sentenza, emessa a dicembre, che lo ha condannato per abusi sessuali su minori. Come hanno stabilito due dei tre giudici che hanno analizzato il ricorso, il cardinale australiano continuerà a scontare in carcere la condanna a sei anni.“A maggioranza la Corte ha ...

Pedofilia - confermata in appello la condanna al cardinale George Pell per abusi su minori : La Corte di apPello di Victoria ha confermato oggi la sentenza contro l'ex tesoriere del Vaticano respingendo il ricorso in apPello presentato dai legali del cardinale George Pell. Per la legge è colpevole di aver molestato due coristi di 13 anni nella cattedrale di San Patrizio quando era arcivescovo di Melbourne.Continua a leggere

Pedofilia - confermata in appello la condanna al cardinale Pell : Melbourne, 21 ago. (Adnkronos/Dpa) – La Corte Suprema di Victoria, in Australia, ha respinto il ricorso presentato dai legali del cardinale George Pell contro la sentenza, emessa a dicembre, che lo ha condannato per abusi sessuali su minori. Come hanno stabilito due dei tre giudici che hanno analizzato il ricorso, il cardinale australiano continuerà a scontare in carcere la condanna a sei anni.“A maggioranza la Corte ha ...

Caso Serravalle - in appello Corte dei conti condanna Filippo Penati e gli altri : dovranno versare oltre 44 milioni : La Corte dei conti ha ribaltato la sentenza di assoluzione nel processo di primo grado per l’acquisto da parte della provincia di Milano del 15% delle azioni della Milano-Serravalle dal gruppo Gavio nel 2005 a prezzi considerati poco equi. L’ex presidente della provincia di Milano Filippo Penati e altre 11 persone sono state condannate in appello al risarcimento di 44,5 milioni di euro. La sentenza ha stabilito, in particolare, che ...

Caso Serravalle - Penati condannato in appello : Milano, 25 lug. (Adnkronos) – La Corte dei Conti ribalta in appello la sentenza di primo grado e condanna l’intera giunta provinciale dell’allora presidente Ds Filippo Penati, l’ex capo di gabinetto Giordano Vimercati e l’ex segretario generale Antonino Princiotta a risarcire un danno di 44,5 milioni di euro. A Penati viene imputato un danno di 19,8 milioni, a Princiotta di 14,8 milioni, a Vimercati di 4,9 ...

L’ex presidente della provincia di Milano Filippo Penati è stato condannato in appello per il caso della Milano-Serravalle : L’ex presidente della provincia di Milano Filippo Penati è stato condannato in appello dalla Corte dei Conti per il caso della Milano-Serravalle, dopo che nel 2015 era stato assolto in primo grado. La storia è quella legata all’acquisto da parte della provincia

"Spero di non vedere chi ha ucciso mio figlio condannato a 2-3 anni". L'appello del papà di Alessio a Salvini e Di Maio : vittorIl papà di Alessio D'Antonio, uno dei due cuginetti uccisi dal Suv a Vittoria, lancia un appello tramite l'Agi a Salvini e Di Maio: "Non voglio ritrovarmi davanti al fatto che chi li ha uccisi se la cavi con due o tre anni di carcere. Ci tengo a fare un appello a Salvini e Di Maio affinché venga fatta piena e vera giustizia. Spero di non ritrovarmi fra qualche tempo a vedere che chi ha ucciso mio figlio e mio nipote venga condannato a ...

LAURA TARONI CONFERMATA CONDANNA A 30 ANNI/ Saronno - appello "uccise madre e marito" : LAURA TARONI, Appello conferma CONDANNA a 30 ANNI di reclusione per l'infermiera di Saronno accusata di aver ucciso la madre ed il marito.