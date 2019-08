Kashmir, scontri a Baramulla: due morti

Non si placano le tensioni nelindiano, dopo la decisione di New Delhi di revocare lo status speciale alla regione contesa con il Pakistan. Un miliziano e un agente di polizia sono rimasti uccisi in uno scontro a fuoco nel distretto settentrionale di. Dal 5 agosto,data della revoca dell'autonomia della regione himalayana,le autorità indiane hanno arrestato 2.300 persone.Si tratta soprattutto di giovani che hanno partecipato alle proteste di Srinagar, la principale città della porzione indiana del.(Di mercoledì 21 agosto 2019)