“Il re leone” ruggisce in live action | dittatura e pluralismo a confronto

“Il Re leone” torna al cinema dopo 25 anni : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – E’ stato il film del cuore di grandi e piccini per 25 anni e, da domani, tornerà con un nuovo look. Il live-action de ‘Il Re leone’, firmato Disney e diretto da Jon Favreau, arriverà nelle sale italiane per animare gli ultimi giorni d’estate con le avventure di Simba. Nella pellicola ritroveremo tutti i personaggi originali: il grande Mufasa, che nella versione italiana parla con la ...

In sala dal 21 agosto “Il Re Leone” - con le voci Elisa e Mengoni : Al cinema dal 21 agosto nelle sale italiane il nuovo film Disney diretto da Jon Favreau "Il Re Leone", che riporta sul grande schermo gli amati protagonisti del classico Disney del 1994 in una veste completamente nuova e vanta nella versione italiana uno straordinario cast di voci. La voce di Simba è quella del recordman e star del pop italiano Marco Mengoni, la star internazionale Elisa è la voce di Nala, amica di Simba fin da cucciola. "Le due ...

Per ringiovanire Al Pacino servirebbero i tecnici de “Il re leone” : Modesta proposta. Forse neppure tanto modesta. Risolverebbe un paio di problemi in materia di cinema. “The Irishman”, l’ultimo film di Martin Scorsese costato ormai un fantastiliardo, non sarà neppure alla Mostra di Venezia. Si era parlato di 150 milioni quando il progetto da anni coltivato si stava

Beyoncé - stacco di coscia graffiante alla prima londinese de “Il re Leone” : alla prima europea a Londra di “The Lion King” Beyoncé ruba la scena e lascia tutti a bocca aperta sfoggiando un abito asimmetrico molto audace, color oro, con uno stacco di coscia super sexy. Accompagnata dal marito Jay-Z la cantante, 37 anni, ha incontrato e abbracciato l’amica Meghan Markle anche lei ospite d’onore all’evento con il marito il principe Harry e molte altre star celebri di Hollywood.

Beyoncé fan di Meghan Markle - l’abbraccio caloroso all’anteprima inglese de “Il Re Leone” : Durante la première inglese del live action Disney de "Il re leone", Beyoncè, la protagonista femminile al doppiaggio, e la Duchessa di Sussex, Meghan Markle, si sono incontrate catturando l'attenzione dei fan e dei media. Le due hanno chiacchierato amabilmente e si sono comportate come due amiche. Non è un mistero, infatti, che la cantante statunitense stimi la Duchessa di Sussex per il suo impegno nelle campagne umanitarie e, in particolare, ...

Elisa-Mengoni : «Doppiamo “Il Re Leone” in attesa di un disco insieme» : Il Re Leone di casa Disney rivive al cinema. Dopo Alladin, Dumbo e Il libro della giungla anche il cartoon del 1994 che ha conquistato due Oscar per la miglior canzone (Can You Feel the Love Tonight di Elton John e Tim Rice) e per la colonna sonora di Hans Zimmer, è pronto a richiamare ancora una volta flotte di famiglie nelle sale, proprio come negli anni Novanta. In Italia l’appuntamento con la versione “live action” (in realtà si tratta di ...