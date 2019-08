È morta la nonna di Nadia Toffa | non ha retto al dolore per la scomparsa della nipote

Ancona - picchia la nonna 77enne afferrandola per il collo e la minaccia : “Sei già morta” : Un giovane disoccupato di 27 anni è stato arrestato a Falconara Marittima (Ancona) per maltrattamenti in famiglia. A chiamare i carabinieri, dopo anni di minacce, è stata la nonna. Nel maggio scorso il giovane violento aveva afferrato per il collo l'anziana 77enne per poi colpirla con una testata sul mento. Il giovane, disoccupato da sempre, vive dei soldi che riceve dall'anziana e dai propri genitori. Una brutta storia di minacce e ...