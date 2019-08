Salvini non ha il coraggio delle sue scelte | me lo assumo io L' addio di Conte

Crisi di governo - Renzi : “Salvini irresponsabile - aprire la crisi è follia”. E poi aggiunge : “Darò una mano per non andare a sbattere” : “Salvini ha fatto una retromarcia e un errore politico. Non puoi aprire una crisi al buio a metà agosto rischiando di fare aumentare l’Iva. È un atto da irresponsabile, si è comportato da irresponsabile, la sua decisione è una follia”. Così Matteo Renzi, a margine della discussione in aula a Palazzo Madama ha commentata la scelta di Matteo Salvini di aprire la crisi. “Non sarò io ad andare alle consultazioni, ma darò una ...

Crisi di governo - Conte : “L’esecutivo si arresta qui. Vado da Mattarella a dimettermi”. Lega ritira mozione di sfiducia. E il premier replica : “Se Salvini non ha il coraggio - mi assumo io responsabilità” – LA DIRETTA : “La Crisi in atto compromette l’azione di questo governo, che qui si arresta”. Sono le ore 15 e 44 minuti di martedì 20 agosto 2019 quando Giuseppe Conte decreta la fine del governo gialloverde. Lo farà altre tre volte, con parole diverse e ancora più definitive, durante il suo intervento nell’aula del Senato. La stessa aula che quattordici mesi fa gli ha votato la fiducia per la prima volta. Da quel giorno sono passati ...

Conte : «Salvini non sì è assunto le sue responsabilità». E va al Qurinale. La Lega ritira mozione di sfiducia DIRETTA : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo gialloverde si interrompe qui e che...

Conte : ho io coraggio che non ha Salvini : 20.26 "Non rinnego nulla di quello che abbiamo fatto e mi prendo le responsabilità delle azioni di governo riguardo i migranti. Sull'immigrazione questo governo ha lavorato con completezza". Così Conte nella sua replica al Senato. E non c'è alcuna questione personale con Salvini e con la Lega. "Sul dl sicurezza sono intervenuto per mediare", ha ricordato. "Non possiamo affidarci a tatticismi e giravolte verbali", ha sottolineato. Prima di ...

Crisi di governo - diretta. La Lega ritira la mozione di sfiducia. Conte : Salvini non ha avuto coraggio di assumersi responsabilità : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo...

Migranti : Salvini - ‘ Open Arms - altro sbarco - altro processo? Non ho paura - difendo confini’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Se qualcuno pensa di spaventami con l’ennesima denuncia e richiesta di processo, si sbaglia. Sarebbe una beffa che mentre abbiamo convinto la Spagna a mandare una nave, qualcuno in Italia sta lavorando per farli sbarcare adesso e magari processare il ministro dell’Interno che testardamente continua a difendere i confini del Paese”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb spiegando che ...

Crisi di governo - non solo Spinoza : i meme sui social durante il dibattito in Senato. Tra i sassi di Conte e la scalata sui vetri di Salvini : Mentre, nel giorno chiave della Crisi di governo, in Senato continua il dibattito dopo che il premier Giuseppe Conte ha annunciato che rassegnerà le sue dimissioni, sui social si scatenano le reazioni e i meme. E non risparmiano nessuno: dai sassolini che si è tolto Conte parlando delle azioni del ministro dell’Interno Matteo Salvini, alle citazioni colte del capo di governo, passando per le citazioni musicali, tra le ...

Crisi di Governo : Salvini “esecutivo tutti dentro contro di me non ha senso” : Crisi di Governo: Salvini “esecutivo tutti dentro contro di me non ha senso” Matteo Salvini è tra i principali protagonisti dell’attuale fase politica. La Crisi di Governo è una conseguenza della sua azione per certi versi inaspettata. Il segretario della Lega, dopo il voto sulla Tav che ha marcato la differenza di posizione tra i 5 Stelle e la stessa Lega, ha chiesto il ritorno alle urne per poter ridare la parola agli ...

Crisi - Salvini al M5s : “Taglio dei parlamentari e poi voto”. Di Maio : “Non ci posso credere” : Durante il suo intervento in Senato Matteo Salvini si è rivolto direttamente a Luigi Di Maio: ”Si taglino i parlamentari e poi si vada al votare” ha detto il leader della Lega. Il vicepremier, seduto accanto a Giuseppe Conte, ha espresso il proprio stupore di fronte alla proposta del leghista: “Non ci posso credere” ha detto scuotendo la testa L'articolo Crisi, Salvini al M5s: “Taglio dei parlamentari e poi ...

Crisi - Renzi a Salvini : “Ha fatto governo con il 17% - non con il 51”. Rivedi l’intervento integrale : “Lei ha fatto il governo con il 17% non con il 51%, ma questo governo ha fallito anche per sua responsabilità. Prima lo ammettete e prima si può voltare pagina”. Lo ha detto Matteo Renzi, nel corso del suo intervento in Senato, rivolgendosi a Matteo Salvini. “Siamo felici che l’esperienza populista finisca, daremo il nostro contributo perché a pagare per la vostra Crisi non siano le famiglie e i consumatori” ha ...

Governo : Conte a Salvini - ‘non hai cultura delle regole’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Se tu avessi mostrato cultura delle regole l’intera azione di Governo ne avrebbe tratto giovamento. La culture delle regole non si improvvisa ma è la qualità fondamentale per fare il ministro o il presidente del Consiglio”. Lo ha detto Giuseppe Conte al Senato. L'articolo Governo: Conte a Salvini, ‘non hai cultura delle regole’ sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Crisi di governo - Salvini : “Rifarei tutto - chi ha paura del voto non è un uomo libero” : “Rifarei tutto, chi ha paura del voto non è un uomo libero”. Così il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, intervenuto al termine del discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel riferire al Senato sulla Crisi di governo. L'articolo Crisi di governo, Salvini: “Rifarei tutto, chi ha paura del voto non è un uomo libero” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Salvini : “Rifarei tutto quello che ho fatto. Non temo il giudizio degli elettori. Voglio un’Italia che non sia schiava dei burocrati dell’Ue” : “Rifarei tutto quello che ho fatto“. Sono le prime parole pronunciate da Matteo Salvini nella sua risposta al discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sono qua “con la grande forza di essere un uomo libero, quindi vuol dire che non ho paura del giudizio degli italiani, in questa aula ci sono donne e uomini liberi e donne e uomini un po’ meno liberi. Chi ha paura del giudizio del popolo italiano non è una ...

Conte finisce il suo discorso e non stringe la mano a Salvini : Al termine del suo discorso in Senato, Giuseppe Conte ha salutato gli esponenti del Movimento 5 Stelle del governo gialloverde, la cui esperienza è finita oggi, con grande trasporto tra abbracci e sorrisi. Molto più freddo il saluto nei confronti di Matteo Salvini: nessuna stretta di mano, un solo contatto con la mano sul fianco e qualche parola scambiata all'orecchio. La risposta del leader della Lega non è avvenuta dai banchi ...