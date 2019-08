Salvini a M5S | Tagliamo i parlamentari | poi il voto

"Ora governo M5S-Pd-LeU. Di Maio se ne vada in Europa" Le pagelle di Crosetto : Renzi 10+ - Salvini 4 - Conte 5 e... : Che cosa accadrà dopo la fine del governo M5S-Lega guidato da Giuseppe Conte? Intervista di Affaritaliani.it a Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d'Italia che nel 2018 ha contruibuito a scrivere il programma elettorale del Centrodestra e che... Segui su affaritaliani.it

Salvini - il terribile sospetto : "Mi viene da pensare che il M5s meditasse l'inciucio con il Pd da tempo" : Matteo Salvini non ha gradito le parole del presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra. Il grillino in Senato lo ha accostato alla 'ndrangheta per essersi votato alla Madonna. Un'accusa gravissima che si aggiunge al discorso-invettiva del premier Giuseppe Conte, il quale si è

Crisi - Salvini : “Sospetto inciucio Pd e M5s da quando hanno votato insieme Ursula” : “Mi viene come il dubbio che qualcuno stesse lavorando a un inciucio con il Pd da mesi, è m’è venuto da quando hanno votato Ursula”. Lo ha detto Matteo Salvini durante una diretta facebook dal Viminale, dove ha ricevuto la notizia del sequestro della nave Open Arms da parte della procura di Agrigento. Nel corso della diretta il segretario della Lega ha anche replicato alle accuse lanciate dal senatore M5s Nicola ...

Crisi - Salvini al M5s : “Taglio dei parlamentari e poi voto”. Di Maio : “Non ci posso credere” : Durante il suo intervento in Senato Matteo Salvini si è rivolto direttamente a Luigi Di Maio: ”Si taglino i parlamentari e poi si vada al votare” ha detto il leader della Lega. Il vicepremier, seduto accanto a Giuseppe Conte, ha espresso il proprio stupore di fronte alla proposta del leghista: “Non ci posso credere” ha detto scuotendo la testa L'articolo Crisi, Salvini al M5s: “Taglio dei parlamentari e poi ...

Salvini replica a Conte e bacia il crocifisso : «Parla come Renzi - nessuna paura di alleanza Pd-M5S» : «Rifarei tutto quello che ho fatto, con la grande forza di essere un uomo libero. Non ho paura del giudizio degli italiani Chi ha paura del giudizio del popolo italiano non è un uomo...

Governo - fuori dal Senato cori dei sostenitori Lega e M5s pro e contro Conte e Salvini : Due capannelli organizzati di fan, uno più sparuto dei leghisti, un altro parecchio più ampio dei Cinque Stelle, si sono radunati fuori l’ingresso principale di Palazzo Madama. A dividere i due gruppi diverse camionette della Polizia. I due gruppi, dopo alcune tensioni, hanno intonato alcuni cori a favore dei loro leader Conte e Salvini. L'articolo Governo, fuori dal Senato cori dei sostenitori Lega e M5s pro e contro Conte e Salvini ...

Matteo Salvini umiliato dal M5s : "Inaffidabile - non abbiamo più tempo da perdere" : "Il ministro Matteo Salvini, fra un comizio e un mojito, è alla ricerca di un 'centro di gravità permanente' che, suggeriva Battiato, non gli faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. Suo malgrado qui c’è una forza come il MoVimento 5 Stelle che ha invece deciso di agire in maniera decisa e

M5s sul Blog pubblica l’elenco delle “capriole” di Salvini : “Non c’è tempo da perdere con chi si dimostra inaffidabile” : A pochi minuti dal discorso di Giuseppe Conte in Aula, i 5 stelle hanno deciso di pubblicare un post sul Blog delle Stelle con le dichiarazioni e i cambi di posizione di Matteo Salvini. Il messaggio di chiusura definitivo agli ex soci del Carroccio. “Il ministro Salvini, fra un comizio e un mojito, è alla ricerca di un “centro di gravità permanente” che, suggeriva Battiato, non gli faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente”, ...

M5S e nuovo governo - i due fronti aperti. E spunta l’idea «senza Salvini» : Va avanti il negoziato tra gli ambasciatori di M5S e democratici. Ma Di Maio non chiude la porta all’ex alleato: l’ipotesi di offrire un asse con lui fuori dai ministeri

Crisi di governo - Di Maio : “Salvini ha aperto la crisi in spiaggia. È disperato - parla solo di M5S”. Renzi : “Votiamo contro Conte”. Zingaretti non si fida : Il vicepremier all’assemblea dei parlamentari grillini: «Fiducia nel premier. Nuova maggioranza? Ci affidiamo a Mattarella»

Di Maio tre ore con i gruppi M5s in attesa di Conte : "Salvini disperato - governo con Renzi è bufala Lega" : Il capo politico del M5s in assemblea con i parlamentari pentastellati: "Un governo Renzi, Lotti e Boschi èfrutto solo delle bufale della Lega e nemmeno gli rispondiamo. Lanciano bufale per nascondere la coltellata data al Paese". E aggiunge: "Non si sa cosa sia successo tra un mojito e l'altro"

Crisi di governo - Di Maio : “Salvini ha aperto la crisi in spiaggia. È disperato - parla solo di M5S” : Il vicepremier all’assemblea grillina: «Fiducia in Conte. Nuova maggioranza? Ci affidiamo a Mattarella»

Crisi governo - Grasso : “Accordo con M5s? Ci starei certamente - abbiamo tanti temi in comune. Renzi coinvolto? Fake news di Salvini” : “Un governo col M5s? Ci starei certamente, perché ci sono tanti temi in comune tra noi, M5s e Pd: l’equità sociale, la lotta all’evasione fiscale, l’economia circolare, il rapporto con l’Europa. Peraltro, come ha ricordato qualche giornale, quando io sono stato eletto presidente del Senato, sono stati proprio i 5 Stelle ad aver consentito questa elezione“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ma ...

Governo - Di Maio vede i gruppi M5S : «Salvini disperato - ha combinato un disastro». Incontro con Tria : «Ho visto che alcuni stanno già facendo proposte a mezzo stampa su aperture ad altre forze politiche. Secondo me è profondamente sbagliato. Noi dobbiamo affidarci al Presidente...