Sagre e Messe per far vivere il Paese più isolato d' Italia

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 20 agosto 2019) Daniela Uva A Stavoli (Udine), una strada non c'è mai stata. E la teleferica è ferma da un anno. Gli abitanti, però, non si arrendono Trentacinque minuti a piedi, inerpicandosi fra boschi e montagne. Un lunghissimo sentiero selvaggio, attraverso il quale da sempre gli abitanti di Stavoli portano a casa qualunque cosa, anche i beni di prima necessità. Perché in questa piccola frazione di Moggio Udinese, provincia di Udine, una strada di collegamento con il fondo valle non c'è mai stata. L'unico mezzo per spostarsi più agevolmente è la teleferica, che però al momento è fuori uso. È per questo che il borgo friulano, arroccato a 588 metri di altezza, si è guadagnato l'appellativo di «piùd'». Una caratteristica che potrebbe ispirare chi sia alla ricerca di pace, relax e magari anche di un po' di avventura. Ma che mette a dura prova la vita di chi ha voluto ...