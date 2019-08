Le prime pagine di oggi : Lo sbarco dei minori della Open Arms, un turista straniero disperso nel Cilento, le amichevoli di calcio estive

La rassegna stampa di giovedì 15 agosto - le prime pagine di calcio : tutti con Dybala [FOTO] : La rassegna stampa di giovedì 15 agosto – In primo piano tra i quotidiani sportivi nazionali c’è Dybala, autore di una doppietta nel test di ieri a Villar Perosa dopo essere stato applaudito dai suoi tifosi. Un segnale forte da parte della Joya, anche se Paratici non ha ancora chiuso le porte alla cessione. “Juve tanta Joya” scrive la Gazzetta dello Sport. Per TuttoSport, invece, “Resta alla Juve“. Il ...

Le prime pagine di oggi : Il TAR del Lazio accoglie il ricorso di Open Arms, la cerimonia per l'anniversario del crollo del ponte Morandi, e la Lega contro il reddito di cittadinanza

Le prime pagine di oggi : Il Senato rinvia al 20 agosto le comunicazioni di Conte sulla crisi politica, Salvini vuole il taglio dei parlamentari e andare al voto, e la morte di Nadia Toffa

Le prime pagine di oggi : Tutte sulla crisi di governo, poi le proteste di Hong Kong e l'arrivo dell'anniversario del crollo del ponte Morandi

Le prime pagine di oggi : Il PD si divide sul governo con i 5 Stelle, Salvini vuole riunire il centrodestra, e la vittoria di Dovizioso in MotoGP

La rassegna stampa di lunedì 12 agosto – Le prime pagine di calcio : “Juve e Icardi - i promessi sposi” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. A tenere banco nelle ultime ore è soprattutto il calciomercato, nel dettaglio da decidere il futuro dell’attaccante Mauro Icardi: “Juve e Icardi, i promessi sposi”, titola la rosea in prima pagina, il calciatore ...

Le prime pagine di oggi : La crisi di governo, i discorsi su un possibile "governo istituzionale", la morte di Jeffrey Epstein e le trattative di calciomercato

La rassegna stampa di sabato 10 agosto – Le prime pagine di calcio : “l’Inter va a 200 - c’è Dzeko” : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’, sono ore caldissime sul fronte calciomercato, in particolar modo attivissima l’Inter che ha chiuso l’arrivo di Lukaku del Manchester United. “L’Inter va a 200” titola la rosea con riferimento proprio ...

Le prime pagine di oggi : La crisi di governo, Richard Gere sulla nave della ong Open Arms, e il funerale del capo ultrà della Lazio

Crisi di governo - le prime pagine dei giornali internazionali. Guardian : ‘Mossa drammatica’ - Financial Times : ‘Populisti al collasso’ : Per il Guardian si tratta dell'”ennesimo giro di incertezza in una delle maggiori economie dell’Eurozona“. Il Financial Time scrive che la “terza più grande economia dell’Eurozona precipita in tumulti politici“. Il tema principale per la stampa internazionale che scrive della Crisi di governo italiana rimane l’incertezza, che la valutazione sia strettamente economica o più politica: una mossa ...

Crisi di governo : “mossa drammatica” - “incertezza” e “populisti sull’orlo del collasso”. Le prime pagine dei quotidiani internazionali : Per il Guardian si tratta dell'”ennesimo giro di incertezza in una delle maggiori economie dell’Eurozona“. Il Financial Time scrive che la “terza più grande economia dell’Eurozona precipita in tumulti politici“. Il tema principale per la stampa internazionale che scrive della Crisi di governo italiana rimane l’incertezza, che la valutazione sia strettamente economica o più politica: una mossa ...

Le prime pagine di oggi : Salvini chiede le elezioni anticipate, le obiezioni di Mattarella al decreto "sicurezza bis", e il rapporto dell'ONU sul clima

La rassegna stampa di giovedì 8 agosto – Le prime pagine di calcio : “Dybala - no al Tottenham” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. La rosea apre ovviamente con lo spazio riservato al calciomercato: “Inter, Lukaku è tuo”, è il titolo in prima pagina, con riferimento al colpo piazzato dall’Inter, nelle ultime ore è stato raggiunto l’accordo definitivo con il ...