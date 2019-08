Kurbo | l' app che fa dimagrire i bambini | è polemica negli Usa

Fonte : repubblica

(Di martedì 20 agosto 2019) Lanciata il 13 agosto da Weight Watchers per teen-ager tra gli 8 e i 17 anni, ha già sollevato le critiche di genitori ed esperti di alimentazione. "Rischia di indurre disturbi alimentari"

