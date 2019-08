Duello al penultimo sangue tra rivali di penna e gossip

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 20 agosto 2019) Daniele Abbiati Proust e il rivale Lorrain si presero a pistolettate nella foresta di Meudon. Era il febbraio del 1897 Daniele Abbiati Il motto è pesante, greve, «scorretto». Tuttavia perfetto per illustrare l'ipocrisia di chi (eufemizziamolo, deformandone un po' il contenuto) tira il sasso e nasconde la mano. Il motto dice: «son tutti bravi a fare i froci col culo degli altri». Alcuni omosessuali lo detestano, considerandolo discriminante, altri, sorvolando la metafora e atterrando sul messaggio, ne apprezzano la cruda franchezza, che naturalmente esula dalle tendenze sessuali. Ciò accade oggi, nel 2019. Ma più di un secolo fa, nonostante il motto non fosse stato ancora coniato, qualcuno, nella Francia della Belle Époque, ne fu il... vessillifero. Nella forma e nella sostanza. Si chiamava, anzi si faceva chiamare, Jean Lorrain, ma per l'anagrafe di Fécamp, dov'era nato il 9 agosto ...