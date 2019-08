Dopo Salvini il diluvio

Governo - vertici M5s chiudono alla Lega Dopo l’incontro con Grillo e Casaleggio : “Salvini è interlocutore non più credibile e inaffidabile” : Per i 5 stelle “Matteo Salvini è un interlocutore non più credibile” e, dopo la sua “vergognosa retromarcia“, “non è più affidabile”. E’ questa la risposta ufficiale e, salvo colpi di scena, definitiva del M5s alle aperture e tentativi di fare marcia indietro della Lega. La posizione, comunicata alla stampa con una nota, è stata elaborata durante un vertice eccezionale nella villa di Beppe Grillo a ...

Cominciano a scendere i minori dalla Open Arms Dopo l’autorizzazione data a Conte da Salvini : "Mio malgrado - la scelta è del premier" : La situazione si sblocca dopo la seconda lettera del Presidente del Consiglio al vice leghista. Il pm dispone un’ispezione medica a bordo e la ong ribadisce: non possiamo più garantire la sicurezza sulla nave

Open Arms - sbarcano i 27 minori. Salvini Dopo la richiesta di Conte : “Cedo mio malgrado” : Ventisette minori sono stati fatti sbarcare a Lampedusa dall'imbarcazione della ong spagnola Open Arms dopo che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato una lettera al Ministro degli Interni Matteo Salvini chiedendone lo sbarco.Continua a leggere

Crisi di governo - a che punto siamo Dopo 9 giorni : la retromarcia di Salvini - le parole di Conte e le ipotesi di accordo Pd-M5s : Se fosse il Monopoli, si potrebbe dire che la partita rischia di ripartire dal via. Ma quello che dura ormai da nove giorni non è il Monopoli. Si tratta, invece, della prima Crisi di governo scatenata in pieno agosto nella storia della Repubblica. Per 73 lunghi anni l’estate politica degli italiani è stata occupata da governi balneari, rimpasti, polemiche e persino decreti salvaladri votati mentre Roberto Baggio segnava due gol alla ...

Crisi - Di Maio : “Salvini è pentito - ma ormai la frittata è fatta. Dopo neanche 24 ore era da Berlusconi. Noi il 20 a fianco di Conte” : Matteo Salvini “ora è pentito, ma ormai la frittata è fatta. Ognuno è artefice del proprio destino. Buona fortuna“. E ancora, Salvini “ha fatto tutto da solo, per tornare Dopo nemmeno 24 ore nelle braccia di Berlusconi”. Di fronte alla mezza marcia indietro del leader del Carroccio e a poche ore dallo scontro che ha avuto a distanza con il premier Giuseppe Conte, è intervenuto anche Luigi Di Maio per chiudere a qualsiasi ...

Migranti - Open Arms a Lampedusa Dopo il via libera del Tar. Sullo sbarco Toninelli e Trenta contro Salvini : I giudici amministrativi accolgono il ricorso della Ong: vizio di eccesso di potere e violazione delle norme di diritto internazionale. La nave con a bordo 147 persone attende un porto sicuro da giorni. Salvini: no allo sbarco. La ministra Trenta: non firmo in nome dell’umanità

