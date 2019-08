Caserta | rapina al distributore di benzina | sequestrano il custode e rubano la cassaforte

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 20 agosto 2019) Ignazio Riccio L’uomo è rimasto legato di spalle ai ladri, i quali gli tenevano la pistola puntata contro la testa intimandogli di non voltarsi L’assalto aldidi Francolise, in provincia di, è avvenuto questa mattina alle 4, quando una banda criminale composta da cinque malviventi ha fatto irruzione nell’impianto minacciando il, che è stato tenuto in ostaggio fino al termine della. L’uomo è rimasto legato di spalle ai ladri, i quali gli tenevano la pistola puntata contro la testa intimandogli di non voltarsi. I complici hanno potuto, in questo modo, asportare lacon i buoni, le telecamere di sorveglianza e alcune stecche di sigarette prima di fuggire. Solo a quel punto il, che si è riuscito a liberare, ha potuto avvisare i carabinieri di Mondragone, i quali stanno indagando sullae sono sulle ...

