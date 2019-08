Wasteland 3 – Un nuovo trailer svelato alla Gamescom 2019

Fonte : gamerbrain

(Di lunedì 19 agosto 2019) inXile entertainment— lo studio guidato dal fondatore di Interplay e co-creatore di, Brian Fargo — e Deep Silver, hanno mostrato un nuovissimodell’attesissimo3, durante lo show ‘Inside Xbox’. In questo, il Patriarca del Colorado convoca i Desert Ranger nella sua terra e avverte dei pericoli che incontreranno. Con l’Arizona, il loro stato d’origine, che ha un disperato bisogno dell’aiuto che il Patriarca sta offrendo, i Ranger non hanno altra scelta che sfidare il deserto ghiacciato, affrontare le sette e le bande che lo abitano e sperare che il Patriarca mantenga la sua parola.3 è presente, con oltre 25 console disponibili per i partecipanti che vogliono mettere le proprie mani sulla demo. Allo stesso tempo, l’Alpha sarà disponibile per i sostenitori ...

