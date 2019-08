Stephen Amell dopo Arrow riparte dal wrestling con Heel di Starz

Fonte : blogo

(Di lunedì 19 agosto 2019) Finita l'avventura di, che si concluderà con la prossima stagione da 10 episodi,da una sua grande passione, ilsarà il protagonista dis serie tv diordinata in 8 episodi che permetterà all'attore di tornare a sfoggiare i muscoli possenti già messi in mostra sotto la tuta diè un grande fan dele nel 2015 ha partecipato insieme a Neville a un SummerSlam in cui ha combattuto sul ring contro King Barrett la sua nemesi. I due non solo hanno vinto ma hanno anche vinto come "Celebrity Moment of the Year" e "Breakaout Star of the Year" agli Slammy Awards. Nel settembre del 2018ha anche sfidato Christopher Daniels in un incontro singolo di un evento indipendente didalcondipubblicato su TVBlog.it 19 agosto 2019 ...