Russia | 16enne massacra madre | nonni e i gemellini di 4 anni a colpi di accetta Poi si

Fonte : fanpage

(Di lunedì 19 agosto 2019) La sconvolgente tragedia si è consumata nella regione di Ulyanovsk nella zona del Volga. Ancora sconosciuti i motivi della follia omicida di Timur Kimaletdinov, ma secondo alcune fonti l'adolescente era arrabbiato per essere stato “usato dalla mamma come tata" per prendersi cura dei fratellini.