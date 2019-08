Migranti | perché non è possibile impugnare il decreto del Tar

Open Arms - dei 27 Migranti fatti sbarcare perché minorenni 8 sono maggiorenni. Salvini : "Finti malati e..." : "Dopo i finti malati, i finti minorenni?". Sulla Open Arms aveva ironizzato, Matteo Salvini. E dopo neanche un'ora dal Viminale ecco arrivare una clamorosa conferma: dei 27 immigrati fatti sbarcare nel pomeriggio dalla nave della Ong ancorata davanti a Lampedusa perché minorenni, 8 si sono dichiarat

Migranti : medico Lampedusa - ‘Se c’è chi sta male perché non lo fanno scendere?’ : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – “Visto che dicono che a bordo c’erano soggetti che stavano male perché non li hanno fatti scendere? Io lo chiedo innanzitutto a me stesso. Se c’è una emergenza sanitaria a bordo fateli sbarcare. perché ne hanno fatto scendere solo 13? E poi leggo che stanno male…”. Lo ha detto all’Adnkronos Francesco Cascio, il medico di Lampedusa al centro delle polemiche per avere ...

Migranti - Tar sospende divieto ingresso Open Arms. Conte vuole lo sbarco - Salvini : «Perché?» : Mentre da Genova Salvini ribadisce il suo no allo sbarco dei Migranti a bordo di due navi ong dal Tar del Lazio arriva la decisone di sospendere il divieto d'ingresso nelle acque territoriali...

Migranti su Open Arms - Salvini : “Conte mi ha scritto per farli sbarcare. Non si capisce perché debbano farlo in Italia” : Il preside del Consiglio, Giuseppe Conte, “mi ha scritto per lo sbarco di alcune centinaia di Migranti a bordo di una nave Ong che è in acque straniere. Gli risponderò garbatamente che non si capisce perché debbano sbarcare in Italia“. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Genova. Salvini e Conte hanno partecipato alla cerimonia per le vittime del ponte Morandi questa mattina L'articolo Migranti ...

Migranti : vescovo Mazara al comandante peschereccio - ‘tuo gesto bello perché umano’ : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – Il vescovo di Mazara del Vallo monsignor Domenico Mogavero ha inviato una lettera a Carlo Giarratano, il comandante del peschereccio ‘Accursio Giarratano’ che all’alba del 25 luglio ha tratto in salvo 50 Migranti in acque maltesi. “Ti scrivo per darti la mia convinta adesione al tuo gesto di soccorso di un barcone di Migranti alla deriva nel Mediterraneo. Spero di inserirmi nella ...

Migranti - perché quello della nave Gregoretti può diventare un nuovo caso Diciotti : La nave Gregoretti della Guardia costiera è in attesa di ricevere l'autorizzazione per far sbarcare in Italia 140 Migranti soccorsi nella giornata di ieri. Ma per ora Matteo Salvini ha negato la possibilità di approdare nei porti italiani in attesa di un piano di ridistribuzione nei Paesi Ue. Una vicenda che ricorda quella della nave Diciotti sotto vari punti di vista: ecco perché questo potrebbe essere un nuovo caso Diciotti.Continua a leggere

Migranti - tre tunisini arrestati ad Agrigento perché violavano il decreto di espulsione. Altre 49 persone sbarcate a Lampedusa : La Squadra Mobile di Agrigento ha arrestato tre cittadini tunisini perché rintracciati su territorio italiano dopo essere stati raggiunti da decreti di espulsione, nel 2017 e nel 2019. Di questi, A.N. è accusato di essere rientrato in Italia prima dei tre anni previsti dal decreto che lo ha raggiunto nel 2017, mentre gli altri due, A.A.R. e L.S., perché violavano i termini dei decreti di respingimento rispettivamente dell’11 gennaio 2019 e ...