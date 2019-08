Gamescom 2019 | Little Nightmares II annunciato con un trailer oscuro e davvero ispirato

Gamescom 2019 : Kerbal Space Program 2 si mostra in un incredibile trailer : Durante questa scoppiettante Gamescom 2019, Private Division ha ufficialmente confermato l'esistenza di Kerbal Space Program 2, per l'occasione è stato mostrato un trailer molto evocativo e dai toni seri, almeno all'inizio.Il gioco sarà disponibile nel 2020 su PC, Xbox One e PS4.Leggi altro...

Gamescom 2019 : Need for Speed Heat in azione nel primo video di gameplay : Come aveva precedentemente affermato EA, l'adrenalinico video di gameplay dedicato a Need For Speed Heat è stato mostrato durante l'Opening Night Live in questi minuti.Il filmato si sofferma in particolare sulle corse automobilistiche che avverranno per le strade di Palm City stando attenti alla polizia che vi starà alle calcagna. In Need For Speed non solo sarete in grado di personalizzare completamente i vostri veicoli, ma potrete modificare ...

Gamescom 2019 : il ritorno di Comanche tra trailer e gameplay : THQ Nordic ci ha abituato a dei ritorni più o meno inaspettati dal passato ma sinceramente in pochissimi si aspettavano il ritorno di Comanche, una serie che soprattutto negli anni 90 poteva contare su un discreto bacino di fan.Le informazioni sono ancora pochissime ma il titolo si è mostrato in un teaser trailer e in un secondo trailer che ha mostrato anche delle scene di gameplay. Il CEO della software house responsabile del progetto è salito ...

Gamescom 2019 : Gears 5 si mostra in questo story trailer : L'Opening Night Live è iniziata ed il primo titolo ad essere presentato è il tanto atteso Gears 5. The Coalition ha mostrato al pubblico presente e alle persone che seguono la diretta streaming un nuovo story trailer.In questo filmato è stato dato anche spazio a spezzoni di gioco vero e proprio, che mostrano le meccaniche e le abilità dei personaggi presenti, il tutto montato con la canzone dei Nine Inch Nails "Head Like a Hole".Senza ulteriori ...

Gamescom 2019 : The Surge 2 - mostrato il trailer esteso di gioco con una marea di dettagli : Durante la Gamescom che è iniziata oggi con Inside Xbox, Deck 13, studio di sviluppo di The Surge 2, ha pubblicato un trailer esteso del gioco in cui vengono mostrate una serie di feature presenti.Il gioco prevede il combattimento con equipaggiamento mech e consente la personalizzare di ogni tuta. Tuttavia dovrete scegliere saggiamente le modifiche, poiché ogni tuta può trasportare un peso specifico. Inoltre sarete in grado di utilizzare ...

Gamescom 2019 : The Surge 2 - mostrato il trailer esteso di gioco : Durante la Gamescom che è iniziata oggi con Inside Xbox, Deck 13, studio di sviluppo di The Surge 2, ha pubblicato un trailer esteso del gioco in cui vengono mostrate una serie di feature presenti.Il gioco prevede il combattimento con equipaggiamento mech e consente la personalizzare di ogni tuta. Tuttavia dovrete scegliere saggiamente le modifiche, poiché ogni tuta può trasportare un peso specifico. Inoltre sarete in grado di utilizzare ...

Gamescom 2019 : Destiny 2 - in arrivo le "mosse finali" e molto altro con l'espansione Ombre dal Profondo : Durante l'Inside Xbox Bungie ha parlato di alcune delle nuove feature in arrivo su Destiny 2 con l'espansione Ombre dal Profondo.Innanzitutto le tre classi presenti nel gioco avranno una nuova "mossa finale" unica che consentirà di dare il colpo di grazia ai nemici. Nel filmato andato in onda durante l'intervista vengono mostrati i tre tipi di mosse nel gioco, utilizzabili anche con gli altri giocatori durante una partita.Oltre a questo abbiamo ...

Gamescom 2019 : Gears 5 e la spettacolare modalità Orda in due imperdibili video : Nel corso dell'Inside Xbox organizzato in occasione della Gamescom 2019 non poteva di certo mancare Gears 5 e in questo caso una delle modalità più amate e rappresentative del franchise.Stiamo parlando della modalità Orda che farà il proprio ritorno con elementi molto interessanti che puntano ad aggiungere delle novità da non sottovalutare mantenendo comunque le basi e le feature chiave dell'esperienza di gioco. Ci saranno diversi perk da ...

Gamescom 2019 : il DLC The Two Colonels di Metro Exodus è in arrivo domani : Nel corso dell'Inside Xbox di Microsoft per la Gamescom 2019 è arrivato finalmente il turno dell'acclamato Metro Exodus.Nello specifico, il colosso di Redmond ha mostrato un nuovo trailer dedicato al DLC The Two Colonels.Il nuovo contenuto storia di Metro Exodus sarà disponibile da domani, 20 agosto.Leggi altro...

Gamescom 2019 : l'RPG Greedfall in azione in un nuovo trailer : Microsoft continua a presentare giochi al suo evento Xbox Inside per la Gamescom 2019.Ora è arrivato il momento di un gioco piuttosto ispirato, stiamo parlando di Greedfall di Focus Home Interactive e Spiders Games.Per chi non lo sapesse, nel gioco una nuova ondata di coloni sta fuggendo da un'Europa afflitta da inquinamento e malattie per una vita migliore nel nuovo Mondo. L'unico problema è che il nuovo Mondo ha già una popolazione indigena ...

Gamescom 2019 : disponibile un nuovo trailer di Journey to the Savage Planet : Durante la Gamescom 2019, i ragazzi di 505 Games e Typhoon Studios hanno pubblicato un nuovo coloratissimi trailer di Journey to the Savage Planet, indicando inoltre che sarà disponibile dal 31 gennaio del 2020 su console e PC.Il gioco mette gli utenti nei panni di alcuni dipendenti della Kindred Aerospace, corporazione che ha come obiettivo stabilire colonie nel sistema solare. Il il mondo AR-Y 26 è senza dubbio quello che più si presta ...

Wasteland 3 – Un nuovo trailer svelato alla Gamescom 2019 : inXile entertainment— lo studio guidato dal fondatore di Interplay e co-creatore di Wasteland, Brian Fargo — e Deep Silver, hanno mostrato un nuovissimo trailer dell’attesissimo Wasteland 3, durante lo show ‘Inside Xbox’. In questo trailer, il Patriarca del Colorado convoca i Desert Ranger nella sua terra e avverte dei pericoli che incontreranno. Con l’Arizona, il loro stato d’origine, che ha un ...

Gamescom 2019 : Empire of Sin di Brenda e John Romero in un imperdibile video gameplay : Presentato come una sorta di XCOM ambientato durante il proibizionismo, Empire of Sin ha progressivamente attirato l'attenzione di diversi giocatori non solo per i nomi coinvolti (Brenda e John Romero) ma anche per il particolare mix di elementi strategici e gestionali che verranno miscelati con una trama e un setting da non sottovalutare.Poco prima di accogliere Brenda e John Romero sul palco di Inside Xbox abbiamo avuto l'occasione di vedere ...

Gamescom 2019 : un gameplay trailer per Wasteland 3 : In questi minuti si sta svolgendo la conferenza Xbox Inside per la Gamescom 2019 e Microsoft continua a mostrare attesi giochi. Dopo titoli come Blair Witch o la modalità multiplayer di Ghost Recon Breakpoint, Ghost War, ora tocca a Wasteland 3.Il video condiviso è un trailer che ci mostra la tipica ambientazione post-apocalittica della serie e alcuni spezzoni di gameplay.Ecco il gameplay trailer qui di seguito, buona visione:Leggi altro...