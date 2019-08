Enzo Miccio in vacanza con il suo compagno Laurent

Fonte : people24.myblog

(Di lunedì 19 agosto 2019)appare più felice che mai accanto alfrancese,, di solitoè generalmente molto riservato, dopo aver parlato in tv della sua relazione, finalmente offre alcuni scatti delle vacanze ai follower. Finora il wedding planner, sempre molto riservato e più attento al lato professionale non aveva mai postato foto in compagnia di, nato e residente a Parigi e con cui vive una relazione da oltre un anno. Ne aveva però parlato in tv, a “Vieni da me”, dove lo aveva presentato ufficialmente ai telespettatori. Le foto della coppia mostrano alcuni momenti di relax e serenità intra la Costa Azzurra e la Turchia, ma proprio in tvavevano rivelato di aver vissuto anche dei periodi difficili. In quell’occasione, ilaveva riservato questo dolcissimo pensiero a: «Ci siamo lasciati, abbiamo cercato di capirci ...

