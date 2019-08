È morta la giornalista Ida Colucci | ex direttrice del Tg2

È morta la giornalista Ida Colucci. L'ex direttrice del Tg2 era malata da tempo : Lutto nel giornalismo televisivo Rai: è morta Ida Colucci, fino a qualche mese fa direttrice del Tg2. In passato era stata cronista parlamentare seguendo in particolare a Palazzo Chigi l’attività del governo Berlusconi. Lo si apprende da fonti Rai. La giornalista aveva 58 anni ed era malata da tempo.Nata a Roma il 22 agosto 1960, dopo le esperienze in Asca, Nuova Ecologia, Legambiente, entrò in Rai nel 1991, al ...

