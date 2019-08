Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2019), Miss Italia del 1993 ed ex concorrente dell’Isola del Famosi, è tornata a parlare del periodo difficile vissuto qualche anno fa a causa del suo exche, non rassegnandosi alla fine della loro relazione, è diventato unonei suoi confronti. La showgirl 46enne ha rivelato in un’intervista al settimanale Spy nuovi particolari di quanto vissuto: “Sono finita in un vortice psicologico di terrore, poi è passato alle mani – ha raccontato -: mianche per, dove nessuno è mai intervenuto per difendermi”. “È arrivato a sequestrarmi in casa e ha tentato di investirmi“, ha aggiuntospiegando che c’è stato anche un episodio di sabotaggio, con i tergicristalli dell’auto rotti durante una giornata di pioggia. Poi però c’è stato spazio anche per un ricordo più leggero, quello della ...

Cascavel47 : Arianna David e l’ex fidanzato stalker: “Mi picchiava per strada, mi ha sequestrato in casa e ha tentato di investi… - zazoomnews : Arianna David: Il mio ex ha tentato di investirmi - #Arianna #David: #tentato #investirmi - infoitcultura : Arianna David choc: 'Il mio ex ha provato ad investirmi con la macchina' -