Temptation Island 2019 | Sonia Onelli | arrestato il suo stalker

Incubo per la star di 'Temptation Island' - fermato lo stalker : Sonia Onelli, ballerina, è stata vittima di minacce e appostamenti sotto casa. Per l'uomo scatta il divieto di avvicinamento...

Temptation Island - Chiofalo torna a lavorare dopo il tumore : "Ma ho ancora problemi..." - : Serena Granato Francesco Chiofalo ha problemi alla memoria e al fegato, dopo la rimozione del suo tumore cerebrale L'ex tentatore ed ex fidanzato di Selvaggia Roma a Temptation Island, Francesco Chiofalo, ha fatto sapere che è tornato a lavorare, dopo essersi sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. A seguito della rimozione di un tumore cerebrale, recentemente diagnosticato all'ex volto di Canale 5, Chiofalo accusa ancora ...

Temptation Island news - Javier Martinez su di giri : “Non lo avrei mai pensato” : Javier Martinez, il successo dopo Temptation Island Temptation Island è stato un vero e proprio trampolino di lancio per Javier Martinez che su Instagram ha raggiunto un numero ragguardevole di follower e riceve solo complimenti non solo per il suo aspetto fisico ma anche per il modo in cui si è comportato con Ilaria Teolis […] L'articolo Temptation Island news, Javier Martinez su di giri: “Non lo avrei mai pensato” proviene da ...

Temptation Island - Jessica cambiamenti : “Non mi faccio manipolare” : Ultime notizie Temptation Island, Jessica Battistello cambia vita: ecco cosa sta succedendo dopo il programma televisivo Jessica Battistello non torna indietro. Porta avanti la decisione che ha preso a Temptation Island, quella di chiudere la storia col fidanzato Andrea Filomena. Quest’ultimo non le avrebbe dato quello di cui lei aveva bisogno mentre il tentatore Alessandro […] L'articolo Temptation Island, Jessica cambiamenti: ...

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino - ex U&D - ancora insieme : forse a Temptation Island Vip 2 : La storia d'amore tra Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez procede: nonostante abbiano attraversato un lungo periodo di crisi, oggi i due si mostrano felici e affiatati sui social network. La coppia nata a Uomini e Donne, infatti, è appena rientrata da un viaggio in Messico che ha ufficializzato il loro ricongiungimento dopo quasi un mese di lontananza. L'ipotesi che fanno molti fan, però, è che lo spagnolo e la fidanzata puntino a partecipare a ...

JESSICA BATTISTELLO/ Dopo Temptation Island ricomincia da sè : 'scelgo i cambiamenti' : JESSICA BATTISTELLO Dopo l'esperienza di Temptation Island 2019 decide di ripartire da se stessa scegliendosi: 'scelgo di vivere per scelta, e non per caso'

Temptation Island : Vittorio Collina e Vanessa non si nascondono più : Temptation Island, Vittorio e Vanessa fanno sul serio: i due non si nascondono più Temptation Island ha chiuso i battenti da qualche settimana, ma i gossip attorno al reality più bollente dell’estate non si sono ancora placati. In particolare continua a interessare il rapporto tra Vittorio Collina e Vanessa Cinelli. I due, all’interno del programma, […] L'articolo Temptation Island: Vittorio Collina e Vanessa non si nascondono ...

Uomini e Donne/ Ilaria Teolis di Temptation Island nuova tronista? - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico e news: Andrea Zelletta si sfoga su Instagram, mentre Ilaria Teolis di Temptation Island possibile tronista?

Temptation Island - Chiofalo sull'ex : Mi ha quasi augurato la morte : Uno dei protagonisti storici di Temptation Island si è detto in procinto di andare a convivere con la sua dolce metà. In un'intervista concessa al magazine Nuovo Tv, Francesco Chiofalo ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul conto della sua nuova love-story con Antonella Fiordelisi, a 5 mesi dal loro primo bacio, e non solo. "Tutto mi ha fatto innamorare di Antonella - ha dichiarato "Lenticchio" sul conto della sua nuova ...

Ued - Andrea sorprende Arianna : “Tormento e serenità” - Temptation Island in arrivo? : Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sempre più innamorati dopo UeD Sempre più innamorati dopo Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione continuano a condividere i momenti più belli delle loro giornate con i follower Instagram e a sorprendere con dediche inaspettate. Sì, proprio inaspettate perché sapete bene che Andrea non è il classico romanticone […] L'articolo Ued, Andrea sorprende Arianna: “Tormento e serenità”, ...

Temptation Island - Nunzia e l'ex fidanzato si sono rivisti : insieme a una festa : Dopo aver deciso di porre fine alla loro storia d'amore, durante il falò di confronto a Temptation Island, le vite di Arcangelo e Nunzia si sono separate dopo ben tredici anni di fidanzamento. Negli ultimi giorni, però, sul web è cominciata a girare voce, che vorrebbe i due nuovamente vicini. Il gossip è nato dopo che l'ex coppia ha preso parte alla stessa festa in cui hanno partecipato molti volti del noto docu-reality. A fare chiarezza sulla ...

Temptation Island : Nunzia Sansone smentisce il ritorno di fiamma con Arcangelo Bianco : La prima coppia ad essersi lasciata nell'ultima stagione di Temptation Island è stata quella formata da Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco. Nel secondo falò di confronto, voluto dalla fidanzata, lui ha confermato il desiderio di non voler riprendere il loro rapporto, giunto al termine dopo 13 anni d'amore. Tale decisione è stata rimarcata anche nella puntata speciale registrata un mese dopo la fine delle riprese, nella quale Nunzia e Arcangelo ...

Temptation Island - Jessica : Andrea è bugiardo! Vi Racconto La Verità! : Jessica Battistello subito dopo la fine del programma Temptation Island, ha definito falso il suo ex fidanzato Andrea Filomena! In un’intervista la giovane rivela una verità che forse non tutti conoscono! Ecco le sue parole! Jessica Battistello resta sconvolta dalle dichiarazioni rilasciate da Andrea Filomena subito dopo la fine del programma “Temptation Island”. E’ terminato da poche settimane il reality show più ...

Temptation Island - Nunzia : «Con Arcangelo ci siamo incontrati - ma non torneremo insieme» : L'esperienza a Temptation Island ha segnato, per Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco, la fine di una storia d'amore durata ben 13 anni. I due, dopo il falò, hanno deciso di lasciarsi e...