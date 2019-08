Scontro su Open Arms | ma a Lampedusa gli sbarchi continuano e le Ong non c' entrano

Open Arms - Scontro su condizioni salute : 18.32 E' polemica dopo le parole del responsabile del Poliamburatorio di Lampedusa, Cascio, sulla salute dei profughi fatti sbarcare dalla Open Arms."Dei 13 scesi solo uno aveva l'otite-ha dettogli altri non avevano alcuna patologia come abbiamo accertato in banchina. Infatti,sono andati tutti nell'hotspot". Per contro nella relazione dello staff Cisom salito a bordo si legge: "condizioni igienico-sanitarie pessime, spazi non idonei, i ...

Open Arms - Scontro su condizioni migranti. Salvini : “Emerganza sanitaria? Balle”. Il medico di Lampedusa è un ex di Forza Italia : Ha visitato i migranti fatti sbarcare dalla Open Arms per motivi sanitari. E ha stabilito che, contrariamente a quanto constatato dai medici a bordo, sono “tutti in buona salute, solo uno aveva una otite, gli altri non avevano alcuna patologia come abbiamo accertato in banchina. Infatti, sono stati tutti condotti nell’hotspot”. “C’è qualcosa che non funziona perché tra i 13 migranti fatti sbarcare dalla Open Arms per ...

Stallo sulla Open Arms : si trova in acque italiane ma è Scontro sullo sbarco : Medici a bordo. La prefettura dà l’ok, il ministro Trenta non firma lo stop “in nome dell’umanità”. Salvini: niente aiuti ai trafficanti. Ora potrebbe intervenire il pm per il sequestro

Open Arms a Lampedusa. Scontro Trenta-Salvini sul divieto di ingresso ai migranti : La Open Arms è in acque sicure davanti Lampedusa. «Dopo la minaccia di un nuovo decreto, siamo finalmente al riparo», scrive in un tweet la Ong sottolineando di essere arrivata in...

Migranti - Open Arms a Lampedusa dopo il via libera del Tar. Scontro Salvini-Trenta sullo sbarco : I giudici amministrativi accolgono il ricorso della Ong: vizio di eccesso di potere e violazione delle norme di diritto internazionale. La nave con a bordo 147 persone attende un porto sicuro da giorni. Salvini: no allo sbarco. La ministra Trenta: non firmo in nome dell’umanità