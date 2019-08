Golfo di Policastro | la telefonata dell’escursionista disperso al 118 | “Sono caduto | ho

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 18 agosto 2019) Il turista francese Simon Gautier èda 9 giorni nelle zone collinari deldi: le ricerche sono scattate in seguito allache lui stesso ha effettuato al 118 la mattina del 9 agosto. Di seguito la trascrizione. Operatore 118: “Pronto 118 della Basilicata, con chi parlo e da dove ci chiama“. Simon: “Non so, mi potete aiutare. Sono, ho due gambe rotte“. 118: “Da quale città chiamate?“. Simon: “Non so dove mi trovo, mi potete localizzare“. 118: “Non vi possiamo localizzare, siete in casa, per strada, da solo?“. Simon: “In realtà sono in campeggio, o meglio sto camminando da solo“. 118: “Da dove è partito, lei come si chiama?“. Simon: “Sono Simon Gautier, sono francese“. 118: “Lei èin una scarpata o in pianura?“. Simon: “No, in ...

