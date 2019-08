Diretta Lecce Salernitana | risultato live 1-0 | streaming video tv | gol di Lapadula

Fonte : ilsussidiario

(Di domenica 18 agosto 2019)e tv, quote, orario edella partita valida per la Coppa Italia, oggi domenica 18 agosto,.

bobmastrangelo : Calcio, Coppa Italia: Lecce-Salernitana, la diretta live | - ifank1231 : Lecce vs Salernitana | Coppa Italia in diretta - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Live - Primo impegno ufficiale per U.S. Lecce, in campo per la sfida di Coppa Italia con la… -