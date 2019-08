Fonte : ilnapolista

(Di domenica 18 agosto 2019) Il Fatto Quotidiano intervista il manager e promoter napoletano Mimmo D’Alessandro. Uno dei più grandi organizzatori di concerti ed eventi in Italia. Insieme al socio Adolfo Galli è lui ad aver organizzato concerti di artisti del calibro dei Rolling Stones, Elton John, Joe Cocker e James Brown, per citarne alcuni. Sono tanti i musicisti di alto livello con cui è stato in contatto e di ognuno racconta un aneddoto. Di Miles Davis, ad esempio, dice che era gravemente diabetico, ma fissato con il gelato e che dipingeva ovunque, anche le pareti delle stanze d’albergo. Poi toccava a D’Alessandro pagare i danni. E di Sarah Vaughan, con la quale ha girato l’Italia in macchina, dice che gli controllava sempre la velocità, richiamandolo se correva troppo “e io disperato perché mangiava aglio tutto il giorno; poi a ogni tappa si fermava, entrava nei negozi, acquistava ...

napolista : D’Alessandro: Pino Daniele? Non amava il confronto. Non avevamo capito fosse malato” Il manager e promoter napoleta… -