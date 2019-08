Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2019) Roma, 17 ago. (AdnKronos) – Era a bordo di uno scooter rubato, quando sulla sua strada, in via Pietro Bembo a Roma, ha visto alzarsi la paletta dei, impegnati in un normalello. Non si è fermato, però, ma ha accelerato puntando dritto verso il militare ed è andato a sbattere con il parabrezzala stessa paletta che gli aveva intimato l’alt. L’uomo, un 52enne romano, ha così sfidato la pattugliastazione deiRoma Montespaccato e una gazzella del nucleo radiomobileCapitale, giunta ad aiutarli, dando vita a un inseguimento da film. Ha imboccato diverse strade nel senso di marcia contrario, tra cui via Boccea, fino ad arrivare in via Pasquale IImano, dove ha incrociato un’auto civetta del commissariato didi stato di Roma Primavalle. Gli agenti gli hanno intimato l’alt con la paletta ...

MartinaMagica : Roma, in sella allo scooter rubato scappa all'alt dei carabinieri ma si schianta contro la polizia - giannettimarco : RT @leggoit: Roma, con lo scooter rubato scappa all'alt dei carabinieri ma schianta contro la polizia - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Scappa all'alt dei carabinieri ma si schianta contro l'auto della polizia -