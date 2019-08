Peter Fonda è morto Addio al mitico Captain America di Easy Rider | aveva 79 anni

È morto Peter Fonda - il ribelle in moto in "Easy Rider" - : Francesca Galici Peter Fonda è morto a Los Angeles a causa di complicanze respiratorie a poche settimane dai festeggiamenti per il cinquantenario del suo capolavoro Easy Rider, il film simbolo di un'intera generazione A 79 anni è morto l'attore Peter Fonda, fratello di Jane, che con il suo Easy Rider ha segnato un'intera epoca. A darne la notizia è stata la sua famiglia. Peter Fonda da tempo era affetto da un tumore ai polmoni che ...