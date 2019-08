Lecce | Liverani | “Con la Salernitana serve entusiasmo” Poi il tecnico parla di mercato

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2019) “Domani è il primo impegno ufficiale della stagione e per questo motivo c’è della curiosità per vedere da che punto ripartiamo, anche se in Coppa Italia hai delle difficoltà a capire quello che sarà. Nella gara di domani, specialmente ad agosto, non ci saranno grosse differenze tra noi e la”. Fabioha voglia di vedere come sta il suoe avverte i suoi dei pericoli che riserva l’esordio di domani in Coppa Italia. Salentini privi di Meccariello, Fiamozzi, Mancosu, Benzar e Shakhov. “Per noi sarà la prima gara vera e ci saranno diversi interrogativi, ma sono sicuro che quello che non mancherà a miei ragazzi sono lo spirito e la voglia”, aggiunge il, che si aspetta ancora qualcosa dal, soprattutto in uscita. “Dopo l’arrivo di Farias abbiamoto e abbiamo deciso che ad oggi la priorità è ...

