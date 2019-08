Leandro Campana – E’ figlio di un ex ministro ed è pronto a salutare l’Ecuador

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 17 agosto 2019)– Il quotidiano “As” riporta in merito al futuro dell’attaccante ecuadoriano. Vicinissimo ad una squadra europea.– Non ci sono più dubbi in merito alla partenza diverso l’Europa. A differenza di quanto sostenuto da Raffaele Auriemma, la giovane stelle è prossima a firmare con il Real Madrid “Il Real Madrid mantiene la sua politica di firma di giovani di talento e Leonardo(19 anni) è ora in quella lunga lista. Questa è una delle stelle della squadra ecuadoriana U-20 che ha vinto in Cile ed è stata terza nella Coppa del Mondo in Polonia. Dopo Vinicio e Rodrygo ,potrebbe essere il terzo ragazzo nel Nuovo Continente che firma per il Real Madrid in soli tre anni. È nato a Guayaquil nel 2000. Appartiene a una famiglia di atleti. Il suo bisnonno paterno, GabrielLópez , ...

