ATP Cincinnati – A Medvedev il derby russo | Djokovic vola ai quarti

Fonte : sportfair

(Di sabato 17 agosto 2019)chiudono il quadro dei semifinalisti del torneo ATP di: Rublev e Pouille ko in due set Sono andate in scena nella notte due sfide del torneo ATP di, valide per idi finale. E’ad aggiudicarsi ilazzurro, mandando al tappeto Rublev, dopo un’ora e 2 minuti di gioco, col punteggio di 2-6, 3-6. Il numero 8 al mondodunque in semifinale, dove sfiderà. Il serbo ha sconfitto nella notte il francese Pouille. Il numero 1 al mondo dopo un primo set difficoltoso si è aggiudicato in scioltezza in secondo, aggiudicandosi la vittoria per 7-6, 6-1, dopo un’ora e 28 minuti di gioco.L'articolo ATP– AilaiSPORTFAIR.

