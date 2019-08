Mostra dell' estate iblea all' ex convento del Carmine a Modica

Salone di Francoforte - Hyundai : una concept per Mostrare il futuro delle elettriche : A fianco della nuova generazione della i10 e della prima vettura sportiva a batteria nella storia del marchio, la Hyundai presenterà al Salone di Francoforte una show-car che prefigura i contenuti dei nuovi modelli elettrici del gruppo. L'accento sarà posto soprattutto sullo stile e sulla visione della mobilità elettrica da parte della Casa, riprendendo il discorso avviato dall'installazione Style Set Free esposta alla Milano Design Week lo ...

Malattia Mihajlovic - la toccante lettera della figlia Viktorjia : “Stai diMostrando a tutti quanto vali” [FOTO] : Dopo l’annuncio shock di qualche settimana fa, prosegue la lotta personale di Mihajlovic contro la Malattia. L’allenatore del Bologna, come dimostra adesso in panchina ma come ha fatto vedere soprattutto in campo in passato, è un guerriero. Pregio che la figlia Viktorjia non ha nascosto, come evidenziato nella lettera che ha dedicato al papà tramite il suo profilo Instagram. “A te – si legge – che ci hai fatto ...

Predator Hunting Grounds : il gameplay dell'esclusiva PS4 sarà Mostrato alla Gamescom 2019 : Il publisher Sony Interactive Entertainment e lo sviluppatore Illfonic presenteranno in anteprima il primo filmato di gameplay di Predator: Hunting Grounds alla Gamescom 2019.Nel corso dell'evento di apertura di Geoff Keighley, l'Opening Night Live in programma il 19 agosto alle 11:00 PT / 14:00 ET, potremo vedere l'esclusiva PS4 in azione.Per chi non lo sapesse, Predator Hunting Grounds è uno sparatutto multiplayer asimmetrico online annunciato ...

Katy Perry accusata di molestie dal modello Josh Kloss : “Mi ha costretto a Mostrare il mio pene ai suoi amici” : “Mi ha costretto a mostrare il mio pene a tutti…Trattato come una prostituta ed esposto di fronte ai suoi amici…”. È questa l’accusa lanciata da Josh Kloss, modello e ballerino protagonista del videoclip del brano “Teenage Dream” del 2010, nei confronti di Katy Perry. Il giovane ha affidato ai social il suo sfogo, affermando di esser stato “umiliato sessualmente”dalla ...

Death Stranding : Hideo Kojima torna a Mostrare il gioco e gli effetti dell'acqua in una nuova immagine : Hideo Kojima ci ha offerto un nuovo sguardo ravvicinato al suo attesissimo Death Stranding, pubblicando una nuova immagine sul suo account Twitter.L'immagine ci permette di vedere il lavoro svolto per quanto riguarda la realizzazione dell'acqua. Come potete vedere, l'immagine visibile più in basso mette in risalto gli effetti del sistema di illuminazione e i riflessi, che sottolineano l'ottimo lavoro svolto dal team di sviluppo.Leggi altro...

Il Play Store ora Mostra le news nel pannello di aggiornamento delle app : La pagina di aggiornamento delle applicazioni nel Play Store ora mostra le news in mezzo all'elenco di app da aggiornare. Google sta cercando di forzare gli annunci anche in questo contesto per meglio monetizzare tramite gli inserzionisti. L'articolo Il Play Store ora mostra le news nel pannello di aggiornamento delle app proviene da TuttoAndroid.

FIFA 20 : immagini e filmati dalla beta Mostrano alcune delle novità introdotte : Dopo le prime immagini del Piemonte Calcio (aka Juventus), ecco altri scatti e filmati trapelati dalla beta di FIFA 20. Come ogni anno infatti i giocatori si sono riversati sui social per postare immagini e filmati, rivelando aspetti della produzione non emersi finora dal materiale promozionale pubblicato da EA.In particolare i fan di FIFA Ultimate Team potrebbero essere interessati alle nuove sequenze che accompagnano i pack opening. Nel video ...

Ricky Martin Mostra per la prima volta il volto (bellissimo) della figlia Lucia : Ricky Martin e Jwan Yosef, primo red carpet mano nella manoRicky Martin e Jwan Yosef, primo red carpet mano nella manoRicky Martin e Jwan Yosef, primo red carpet mano nella manoRicky Martin e Jwan Yosef, primo red carpet mano nella manoRicky Martin e Jwan Yosef, primo red carpet mano nella manoRicky Martin e Jwan Yosef, primo red carpet mano nella manoRicky Martin e Jwan Yosef, primo red carpet mano nella manoRicky Martin e Jwan Yosef, primo red ...

La Mostra per i 200 anni dalla nascita della regina Vittoria - : Francesca Rossi Una mostra straordinaria a Buckingham Palace celebra il bicentenario della nascita della regina Vittoria, a cui va il merito di aver reso la residenza nel cuore di Londra un simbolo ben riconoscibile della Corona britannica La regina Vittoria (1819-1901) ha scritto le pagine di Storia di un’epoca intera. Ha governato con fierezza un impero che, dopo di lei, avrebbe iniziato a dare segni di cedimento, per poi ...

Nuove immagini di Borderlands 3 Mostrano alcune delle creature che incontreremo su Eden-6 : Gearbox ha pubblicato una nuova serie di immagini per l'atteso Borderlands 3. Questi nuovi screenshot mostrano le ambientazioni e alcuni degli animali che i giocatori incontreranno su Eden-6. Vi daranno anche un'idea della grafica che potete aspettarvi da questo nuovo gioco della serie.Borderlands 3 promette di essere un titolo davvero ambizioso e molto vasto (più grande di Borderlands 2), incentrato sulla trama, caratterizzato da personaggi ...

Le fotocamere di Google Pixel 4 XL si Mostrano nei nuovi render delle cover : Google Pixel 4 XL è comparso in una serie di nuovi render provenienti da produttori di cover che si soffermano sul retro del device. L'articolo Le fotocamere di Google Pixel 4 XL si mostrano nei nuovi render delle cover proviene da TuttoAndroid.

La fine dell’accordo sui missili diMostra che i trattati servono ancora : E’ finita l’epoca del trattato sui missili tra Russia e Stati Uniti e quelle regole, così come Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev le avevano stabilite nel 1987, da ieri non sono più in vigore. “E’ obsoleto”, ha detto Donald Trump a febbraio, e i russi hanno concordato in silenzio, continuando a viola

Temptation Island 2019 - Massimo Colantoni parla della sua ex Ilaria : "Ha professato un amore folle per me - ma non l’ha diMostrato con i fatti" : Il percorso di Massimo Colantoni a Temptation Island si è concluso drasticamente con la fine della storia insieme alla sua ormai ex fidanzata Ilaria Teolis. Le 4 settimane l'uno lontano dall'altra hanno portato ad un esito infelice per la coppia che ha confermato (separatamente) la fine della storia anche durante lo speciale "Un mese dopo" andato in onda martedì 30 luglio su Canale 5.Dalle pagine del magazine di Uomini e Donne Massimo ...

Chinajoy 2019 : Mostrati decine di trailer dedicati a vari giochi - tra cui alcuni della linea China Hero Project : Durante la conferenza dedicata al Chinajoy 2019 di Shanghai, Sony Interactive Entertainment ha presentato diversi trailer dedicati ai titoli in arrivo su PS4, tra cui alcuni della linea China Hero Project. Di seguito potete trovare la lista completa: Segnaliamo che Convallaria, Evitinction, Anno Mutationem, F.I.S.T., In Nightmare ed AI Limit fanno parte della linea China Hero Project di Sony. Inoltre è stato annunciato che Lost Soul Aside e ...