Morire di parto in Calabria

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 16 agosto 2019) La maestra di danza Tina era sempre gentile, oltre che bella e sorridente come sua mamma. Una messa la ricorderà a Rota Greca, il paesino calabrese nel quale era cresciuta. Qualche settimana fa è entrata nell’ospedale di Cetraro (comune tirrenico in provincia di Cosenza) e harito un bel bambino. Purtroppo, la sua vita si è fermata qualche ora dopo, a nemmeno 37 anni, per complicazioni dovute a un’emorragia. Si potrebbe pensare al fato, alla sfortuna, all’imprevisto e all’imprevedibile. Oppure all’errore. Tuttavia, anche le scelte di chi sta ai vertici contribuiscono (magari involontariamente) a creare situazioni di disagio. A nulla sono valse negli ultimi mesi le proteste di qualche politico locale o di una parte dei sindacati e del personale. Questo è, infatti, un nosocomio che va soltanto chiuso: e che diventi ...

