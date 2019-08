Folla per i funerali di Nadia Toffa | “Ha avuto fame e sete di giustizia | era dalla parte

Bagno di Folla per la Juventus a Villar Perosa : Tradizionale Bagno di folla per la Juventus a Villar Perosa dove anche quest'anno e' andata in scena, nel giardino di casa Agnelli

Taranto - Folla alla messa per Nadia Toffa. La mamma di Francesco - morto di tumore a 20 anni : "I nostri eroi vivono" : L'iniziativa degli "Amici del Mini bar" nella chiesa del rione Tamburi, vicino all'Ilva dove la conduttrice tv era di casa. Il messaggio del vescovo Santoro: "Ha dato speranza alla città"

Nadia Toffa : Folla alla camera ardente - sarà aperta anche domani : folla alla camera ardente di Nadia Toffa, che ha riaperto alle 9 di oggi: tanti i vip e le persone comuni in fila per renderle omaggio. La camera rimarrà aperta anche domani dalle 9 alle 20, mentre si terranno alle 10:30 di venerdì i funerali della giovane conduttrice de “Le Iene” morta a 40 anni. sarà Padre Maurizio Patriciello, parroco simbolo della lotta alla “Terra dei Fuochi”, a celebrare le esequie. L'articolo Nadia ...

Piogge monsoniche in Myanmar : 80mila sFollati - 59 morti per frana : In Myanmar si è aggravato a 59 il numero di vittime provocate dalla frana innescata dalle Piogge monsoniche nell’est del Paese (si è abbattuta venerdì sul villaggio di Ye Pyar Kone): lo hanno reso noto i vigili del fuoco. Secondo l’ufficio Onu per il coordinamento degli affari umanitari, sono attualmente oltre 80mila le persone ospitate in centri per gli evacuati in tutto il Paese a causa delle alluvioni. L'articolo Piogge monsoniche ...

Via dalla pazza Folla - trama - cast e curiosità per un film dal super cast : Quarta trasposizione cinematografica per Via dalla pazza folla: il film tratto dall’omonimo libro di Thomas Hardy per la regia di Thomas Vinterberg è in onda su Rai3 sabato 10 agosto alle 20,30. Via dalla pazza folla, trama e cast Bathsheba Everdene, interpretata da Carey Mulligan, è una giovane orfana che vive con la zia. Conosce un fittavolo che alleva un gregge di pecore che le chiede di sposarla, ma lei rifiuta. Nella parte del pastore ...

VIDEO Egan Bernal - festa incredibile in Colombia : Folla oceanica per il vincitore del Tour de France : Il Predestinato è tornato in Patria da trionfatore assoluto e il suo popolo gli ha tributato una festa davvero monumentale: oltre 10000 persone hanno accolto Egan Bernal a Zipaquirà, piccola città nel cuore della Colombia a oltre 2600 metri s.l.m. Il vincitore del Tour de France è nato e cresciuto in questa località prima di trasferirsi in Italia dove ha compiuto il decisivo salto nel ciclismo che conta facendo subito capire di avere le doti per ...

Maltempo al Nord - esondazioni e smottamenti nel Lecchese : 80 persone sFollate | Guarda le foto : Allerta arancione diramata dalla Protezione civile per il rischio temporali su tutto il Nord Italia. Particolarmente critica, da ieri sera, la situazione in provincia di Lecco, dove si sono verificati esondazioni e smottamenti. Il fango ha investito alcune auto, delle strade sono state chiuse e una cinquantina di persone sono state avacuate

Russia - esplodono armi per sedici ore : 16mila sFollati - 12 feriti e 1 disperso. Il video : sedici ore di esplosioni per un incendio scoppiato la notte scorsa in un deposito di munizioni armi nella città russa di Achinsk , in Siberia. Il rogo ha costretto all'evacuazione di 16mila persone, che hanno abbandonato le proprie case, mentre altre 12 sono state feriti e una risulta dispersa. Ancora ignote le cause.Continua a leggere

Volete sapere se il vostro bar preferito è troppo afFollato? Inviate una richiesta a Looxie : Looxie è un'applicazione che permette di condividere foto per scoprire com'è un determinato luogo in tempo reale inviando una richiesta ad altri utenti in qualsiasi posizione, ad esempio se Volete vedere se un bar è troppo affollato, o come appare Times Square in un preciso momento. L'articolo Volete sapere se il vostro bar preferito è troppo affollato? Inviate una richiesta a Looxie proviene da TuttoAndroid.

Usa - spari sulla Folla al supermercato a El Paso : persone colpite - “ci sono diversi morti” : Allarme massimo a El Paso, nello stato del Texas, in Usa, a seguito di una violata sparatoria all'interno di un supermercato Walmart pieno di clienti. La polizia locale ha twittato che c'è un uomo armato ancora in azione e ha invitato la popolazione a stare lontana dall'area. Seconde le prime notizie le persone colpite sarebbe una ventina.Continua a leggere

