Felice Gimondi è morto Malore fatale in mare ai Giardini di Naxos per l' ex ciclista

Tragedia nel mondo del ciclismo : muore per un malore l’ex campione italiano Felice Gimondi [GALLERY] : Lutto nel mondo del ciclismo : è morto improvvisamente Felice Gimondi . Il campione italiano si trovava in Sicilia quando ha avuto un malore , aveva 77 anni Piange il mondo del ciclismo : si è spento per un malore Felice Gimondi . L’ex campione italiano di ciclismo è morto mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos. Gimondi , che avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre, si trovava nei pressi della spiaggia di Recanati ...

Felice Gimondi : “La mia prima bicicletta da corsa - comprata per un sacco di sabbia” : Ripubblichiamo l’intervista del 31 luglio 2017 in cui Giorgio Viberti ripercorre con il campione i ricordi di gioventù

