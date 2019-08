Ex modella diventa una star per i suoi piedi | molti uomini sono disposti a pagare cifre

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 16 agosto 2019) Una dichiarazione incredibile quella di Gween Lee una exche stando popolarissima sui social per alcuni scatti che riquadrano i, definiti dai più belli al mondo. L’excaliforniana ha detto di essere riuscita a guadagnare, grazie aiscatti, fino a 260 euro all’ora.mesi è riuscita a guadagnare in 30 giorni 26 mila euro.pazzesche per una exdi 49 anni. La donna ha raccontato la sua incredibile storia al Daily. Ha detto di aver postato la prima foto deiquasi per gioco. Da subito la sua pagina è cresciuta estati tantissimi i commenti e i like. La donna ha detto di essere richiestissima essimi gliche pagherebbero qualsiasi cifra pur di ammirare ida vicino. Gween Leen ha detto che il suo segreto è quello di utilizzare delle creme particolari per i...

chirurgoest76 : @carmelitadurso Ogni anno che passa invece di invecchiare diventa più BONA! Ammirate le sue meravigliose gambe: ade… - ClapVale : @gabry_el_myself @raerest @_doppelganger_ Quindi se leggo che una persona diventa modella di victoria secret, non r… -