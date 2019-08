Epic Games apre un nuovo studio in Germania

Borderlands 3 : Epic Games Store non permetterà il pre-load : Ormai manca solo un mese alla pubblicazione di Borderlands 3 e gli sviluppatori stanno diffondendo sempre più dettagli sul terzo capitolo della loro IP loot shooter, tuttavia sembra che la versione PC non avrà l'importante funzione del pre-load.Per chi non lo sapesse il pre-load è una comoda feature che consente ai giocatori di scaricare un determinato gioco qualche giorno dalla data di pubblicazione ufficiale, questo risulta essere senza dubbio ...

Fortnite : al via una class action contro Epic Games per il furto di dati dello scorso anno : Oltre cento giocatori di Fortnite hanno preso parte a una class-action contro Epic Games per via della grave falla nei sistemi di sicurezza della compagnia che in passato ha esposto numerosi account di giocatori ad attacchi XXS.La causa è stata registrata dallo studio legale Franklin D. Azar & Associates e accusa Epic di non aver adottato misure di sicurezza adeguate e di aver fallito nel risolvere il problema o notificare gli utenti in modo ...

Dopo Nintendo - Microsoft e Sony - anche Epic Games promette più trasparenza sulle loot box : Epic è l'editore che assieme a Microsoft, Sony e Nintendo, ha promesso più trasparenza per quanto riguarda le loot box.La scorsa settimana, i tre colossi si sono dichiarati d'accordo per far sì che gli sviluppatori che decidono di pubblicare i giochi sulle diverse console, rivelino pubblicamente le percentuali di rarità o probabilità di ottenere oggetti casuali nelle loot box. Questa promessa è stata condivisa da oltre una dozzina di colleghi ...

Hyper Light Drifter e Mutant Year Zero gratis su Epic Games Store a brevissimo : Hyper Light Drifter e Mutant Year Zero: Road to Eden sono i prossimi giochi gratuiti attraverso Epic Games Store.Dal 15 al 22 agosto potrete riscattare gratuitamente Hyper Light Drifter e Mutant Year Zero dallo Store di Epic.Hyper Light Drifter di Heart Machine è un eccellente gioco di ruolo d'azione-avventura sulla scia dei classici a 16 bit, con una meccanica modernizzata. Il gioco è stato finanziato con successo tramite Kickstarter e ha ...

Il puzzle game 3D Gnog è disponibile gratuitamente su Epic Games Store : Epic games Store sta ricevendo molte critiche da parte degli utenti sia per la mancanza di alcune feature rispetto a Steam, sia per gli accordi di esclusività con sviluppatori e publisher. Tuttavia, mentre la società viene attaccata da più parti, viene dato un buon motivo ai giocatori per creare almeno un account gratuito: l'offerta di un titolo in regalo ogni settimana.Ogni settimana Epic games presenta un gioco che i giocatori possono ...

Il team di Ooblets risponde alle recenti accuse dopo l'accordo di esclusività con Epic Games Store : dopo circa una settimana dalla firma dell'accordo di esclusività con Epic Games Store riguardo Ooblets , il piccolo team di Glumberland si è ritrovato sommerso da lettere di minacce ed in generale parte della community non ha perso occasione per dimostrare tutta la sua tossicità.Ben Wasser ha infatti scritto un post in cui spiega che parte dell'astio della community è certamente legato ai metodi di comunicazione dello studio:"Negli scorsi tre ...

Aggiornamento v10.00 di Fortnite Stagione 10 : tutte le novità da Epic Games del 6 agosto : Fortnite Stagione 10 è entrata nel vivo da quasi una settimana, disponibile dallo scorso primo agosto su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac e dispositivi mobile - sia iOS che Android. E, come accade quasi sempre ad ogni cambiamento attuato dai ragazzi di Epic Games, ha subito diviso le opinioni della community. C'è chi non ha digerito l'introduzione del veicolo a forma di mech B.R.U.T.O. - abbiamo creato per voi anche una guida ...

Epic Games Store : il noto Jason Schreier difende il controverso store online : Epic Games store è sempre stato al centro di numerose polemiche, sia che si parli di furto di dati (e conseguente rivendita a governi stranieri), politiche di acquisizione esclusive troppo invasive o le scarse funzionalità offerte dal suo store, Epic Games è sempre al centro della polemica.Mettendo da parte alcune problematiche (che senza dubbio ci sono), effettivamente bisogna ammettere che lo store della compagnia di Tim Sweeney fa di tutto ...

Alan Wake e For Honor sono ora disponibili gratuitamente su Epic Games Store : Epic Games offre ora due giochi a tripla A gratis. Da adesso e fino al 9 agosto, i giocatori PC possono scaricare gratuitamente (e possederli per sempre) sia Alan Wake che For Honor. Si tratta davvero di una grandissima occasione, quindi vi consigliamo vivamente di farli vostri (se ancora non li avete giocati).In Alan Wake, i giocatori assumono il ruolo di Alan Wake, un autore di suspense di successo che soffre del "blocco dello scrittore". Wake ...

Perché pubblicare un gioco in esclusiva su Epic Games Store? Ecco l'interessante risposta di uno sviluppatore : Il simpatico gioco di avventura life-sim Ooblets ha fatto una cosa che alcune persone non amano: firmare un accordo di esclusività con Epic. Ora, Ooblets verrà lanciato esclusivamente su Epic Games Stores su PC, mentre la versione Xbox One rimarrà inalterata. Lo sviluppatore indipendente Glumberland ha detto la sua sull'argomento, spiegando questa scelta in un messaggio sorprendentemente franco ai fan.In un post sul blog, Glumberland ha ...

Epic Games Store : le funzionalità promesse a luglio arriveranno questo mese : La roadmap pubblicata da Epic Games su Trello dedicata al miglioramento del suo negozio ha subito alcune modifiche. Ora, la tabella di marcia aggiornata rivela che molte delle funzionalità promesse a luglio non sono ancora presenti, ma verranno implementate a partire da questo mese.Tra le funzionalità in arrivo elenchiamo l'integrazione con Humble Bundle, miglioramento delle dimensioni delle patch, hosting per quanto riguarda i video e un ...

FORTNITE SEASON 10 : NUOVA PATCH GIOCO Epic GAMES/ Tutte le novità : i viaggi nel tempo : EPIC GAMES, server offline per l'aggiornamento: ecco FORTNITE Stagione 10, molte le novità introdotte ed i bug risolti. Le ultime notizie

