Brescia | duomo gremito per l’ultimo saluto a Nadia Toffa Persone arrivate da tutta Italia

Nadia Toffa - i funerali in diretta oggi al Duomo di Brescia. Tv e streaming dalle 10.30. Don Patriciello : «E ora falla un'inchiesta sul Paradiso» : Nadia Toffa, i funerali in diretta oggi al Duomo di Brescia. Tv e streaming dalle 10.30. I funerali di Nadia Toffa sono cominciati come previsto oggi alle ore 10.30 al Duomo di Brescia...