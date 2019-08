5 supermercati senza casse che imitano Amazon Go

Fonte : wired

(Di venerdì 16 agosto 2019) Un negoziogo (foto David Ryder/Getty Images) Fare la spesa in modo sempre più veloce epassare dalla cassa sarà uno dei punti su cui si confronteranno in futuro le catene die le compagnie che vendono al dettaglio. Così, mentre il colosso dell’ecommercecontinua ad aprire i suoiGo negli Stati Uniti, dove i clienti monitorati da centinaia di telecamere possono fare acquisti identificandosi all’ingresso e uscendo una volta conclusa la spesa, facendosi addebitare il conto sulla carta di credito, in tutto il mondo altre compagnie fanno ricerca per creare negozi in cui lo shopping sia gestito da algoritmi di intelligenza artificiale e soprattutto attraverso telecamere e sistemi di sensor fusion e computer vision. Zippin In casa,deve fare i conti con la società Zippin, che a San Francisco ha aperto un piccolo negozio che funziona con la stessa ...

