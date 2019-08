Ultime Notizie Roma del 15-08-2019 ore 11 | 10

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 15 agosto 2019)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata auguri di un buon Ferragosto dalla redazione e da Francesco Vitale il Ministro della Difesa Elisabetta trenta non firma il divieto di ingresso chiesto dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini e la nave di Open Arms con 147 migranti scordata distanza delle navi della marina militare entra in acque italiane arrivando davanti a Lampedusa è la stessa energia spagnola ad annunciarlo su Twitter dopo la minaccia di un nuovo decreto siamo finalmente al riparo non abbiamo permesso per entrare in porto una lunga notte ma alla fine ci avviciniamo cambiamo decisamente argomento a Passatore barricato in casa sarà un agente di polizia che lo avevano accerchiato prima di consegnarsi per la resa l’uomo atteso l’arrivo del suo avvocato ha la garanzia da parte degli agenti che non gli sarebbe stato fatto alcun male è stato così ...

ItalianAirForce : ?? Gli #Eurofighter italiani nei cieli della Romania; ?? 'Una storia di eccellenza - l'addestramento al volo dei pilo… - SkyTG24 : Incidente nucleare in Russia, Nyt: 'Test per missile voluto da Putin' - SkyTG24 : #UltimOra #Crisidigoverno, #DiMaio: #Salvini non ha tradito il movimento o Conte, ma milioni di italiani -