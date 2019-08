Trovati morti i due ragazzini dispersi in mare in Abruzzo

Trovati morti i due fratellini dispersi in mare a Ortona - un altro giovane scomparso a Jesolo dopo un tuffo dal pedalò : Sono stati Trovati morti i due fratellini di 11 e 14 anni dispersi in mare ad Ortona, in Abruzzo, e un altro giovane di 20 anni è scomparso in mare a Jesolo, in provincia di Venezia,...

40 delfini morti in Toscana - Trovati altri due corpi. Primi risultati delle autopsie : Dall'inizio dell'anno in Toscana sono state recuperate quaranta carcasse di delfini morti, nella maggior parte dei casi tursiopi. Gli ultimi due corpi sono stati avvistati al largo di Viareggio nel fine settimana. La causa della moria sembra essere un'epidemia di Morbillivirus dei cetacei, come dimostrano i risultati delle prime quattro autopsie condotte su animali spiaggiati a giugno e luglio.Continua a leggere

Pesaro - ex coniugi Trovati morti in casa : l’ipotesi è di omicidio-suicidio : Una coppia di ex coniugi è stata trovata morta nella tarda serata dell’11 agosto in una zona periferica di Pesaro. Il cadavere dell’uomo è stato trovato impiccato in un capanno, mentre la moglie, è stata trovata morta nel bagno con un asciugamano intorno al collo, probabilmente strangolata. A far scattare l’allarme sono state le due figlie della coppia, di 23 e 14 anni, preoccupate perché la madre non rispondeva al telefono. ...

Trovati 11 gatti morti in provincia di Cuneo. Forse sono stati avvelenati : sono stati Trovati morti 11 gatti a Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo. La segnalazione della morte di quattro gatte e sette cuccioli è avvenuta attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook “Sei di Borgo San Dalmazzo se.....”, e la foto che ritrae una madre che abbraccia il suo cucciolo è diventata virale sui social. Si ipotizza che gli animali siano stati avvelenati.A riguardo è intervenuta anche ...

Coniugi Trovati morti in casa a Ivrea : decesso risale a 20 giorni fa. Disposta autopsia : I corpi senza vita di una coppia di anziani Coniugi sono stati trovati in un appartamento di Ivrea (Torino). Del caso si stanno occupando i carabinieri. Piacenza, bambino di tre mesi morto in...

Mamma e figlio con la Sla Trovati morti in casa : lei stroncata da un malore mentre lo sollevava : Un uomo di 44 anni, Thomas Arrigoni, è morto in provincia di Bergamo insieme alla Mamma, Felicita Eugenia Carminati, 71 anni. Una tragedia avvenuta a Terno d?Isola: madre e figlio...

Messico - l’immagine dei corpi di padre e figlia Trovati morti nel Rio Grande mentre cercavano di attraversare il confine : padre e figlia sono annegati nel Rio Grande mentre cercavano di attraversare il confine tra Messico e Stati Uniti: sono stati trovati a faccia in giù nell’acqua sporca di fango, con le braccia della piccola di due anni ancora strette al collo del papà. La fotografia dei corpi senza vita è stata scattata da Julia Le Duc, reporter de la Journada e sta facendo il giro del mondo diventando l’ennesimo simbolo delle vittime migranti che ...

Roma - coniugi settantenni Trovati morti in casa. Ipotesi omicidio-suicidio : “Non riuscivano più a pagare l’affitto” : Due coniugi di 74 e 77 anni sono stati trovati morti nella loro abitazione di Roma, in via Santi Cosma e Damiano, zona Tomba di Nerone. L’Ipotesi più accreditata dalla polizia è quella dell’omicidio-suicidio: lui, avvocato civilista, avrebbe sparato con una pistola alla moglie per poi uccidersi con un colpo in testa. Marito e moglie erano sdraiati sul letto e l’uomo aveva ancora in mano l’arma regolarmente detenuta. Gli agenti hanno ...

Un pastore tedesco e un pincher morti Trovati chiusi in sacchetti di plastica : orrore nel nord Italia : Altri due casi nel profondo nord dimostrano che la crudeltà verso gli animali non ha latitudine ma è un fenomeno che interessa tutta l’Italia in maniera preoccupante. LNDC denuncia e auspica che le indagini diano buoni risultati e si riesca a risalire ai responsabili. Qualche giorno fa, durante una passeggiata, una ragazza ha sentito uno strano odore e successivamente ha fatto una scoperta che avrebbe preferito evitare: nella vegetazione del ...