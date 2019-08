Nati in Francia due minuscoli leoncini bianchi | specie a rischio estinzione | ecco Simba e

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2019) Impossibile non intenerirsi davanti a queste immagini! Due, un maschio e una femmina, sonoa La Mailleraye-sur-Seine, in, il 28 luglio scorso. Un evento eccezionale che fa la felicità di Brigitte Klimond, che gestisce l’associazione Caresse de Tigre. Due giorni prima, la donna era andata a vedere il film “Il Re Leone” e quindi i due nuovi arrivati non potevano che essere chiamatie Nala. “Quando sono, pesavano poco più di 1kg. Ma bisogna sapere che ciò avviene molto velocemente. In 4-5 mesi, raggiungono giù tra i 40 e i 50kg”, ha detto Brigitte. Al momento, guardando le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, sembra impossibile immaginare che queste piccole palle di pelo bianco, per adesso inoffensive, in età adulta raggiungeranno un peso di 200-250kg, il maschio, e circa 150kg, la femmina. L’associazione non è ...

