Mini 60 anni dopo | ieri | oggi e domani di un' auto icona

Meeting RiMini 2019 - 40 anni di incontri : Domenica 18 si apre l'edizione numero 40 del Meeting di Rimini. Riportiamo il testo dell'intervista del Quotidiano Nazionale a Emmanuele Forlani

40 ANNI DI MEETING/ Dalla Sicilia a RiMini per un giudizio sul quotidiano : Era il 23 agosto del 1980 quando prendeva il via la prima edizione del MEETING per l'amicizia tra i popoli. Il racconto di chi c'era

Europa in rosso - indice tedesco Zew ai Minimi da 8 anni : Gli indici delle Borse del Vecchio Continente sono in ribasso, risentendo ancora delle proteste di Hong Kong e della situazione politica in Argentina. Su Francoforte pesa anche lo Zew, sceso in agosto oltre le attese. Seduta in rosso anche per Wall Street e questa mattina per Tokyo

Bari - luMini e fiammelle per Giorgia uccisa da un'auto a 18 anni : "Un fiore reciso troppo presto" : In tantissimi hanno partecipato alla fiaccolata per ricordare la 18enne travolta mentre era in bicicletta. Tra loro anche il sindaco Decaro. Il dolore dei familiari il ricordo degli amici

UoMini e Donne - Teresa Cilia contro Gianni Sperti : "Sei ignorante. Dimenticavo - sei un ballerino" : Nonostante Uomini e Donne, il seguitissimo programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, riprenderà a settembre, in questa calda estate non ha trovato riposo. Infinite le accuse mosse al programma, e nello specifico al braccio destro della De Filippi, Raffaella Mennoia. Prima le parole al vetri

Tuffi - Europei 2019 : piattaforma uoMini - trionfa il ‘bimbo’ Sereda - 13 anni! Decimo Riccardo Giovannini : Una sfida a due bellissima, entusiasmante, a colpi di potenza, eleganza e super ingressi in acqua. Il 25enne francese Benjamin Auffret, già oro europeo proprio a Kiev, nel 2017, se la deve vedere con il 13enne fenomeno annunciato Oleksii Sereda (14 anni a dicembre, quarto ai Mondiali in Corea) che sarà grande protagonista del prossimo decennio, ma è già competitivo da mesi a livello senior. Esperienza contro sfrontatezza, palmares contro ...

Tuffi - Europei 2019 : piattaforma dieci metri uoMini - Riccardo Giovannini in finale! Eliminato Larsen - brilla la stella del 13enne ucraino Sereda : Un uomo solo al comando, anche se in realtà è un ragazzino e ha 13 anni (ne compirà 14 a dicembre): Oleksii Sereda, beniamino di casa, vince la qualificazione nella gara dalla piattaforma dieci metri uomini e si candida a essere protagonista assoluto nella finale delle 17 (attenzione ai “10” che potrebbero uscire in massa). L‘Italia può esultare per la prova del 16enne romano Riccardo Giovannini, che si piazza ottavo con una ...

“Leccacu**o - marionetta!”. Gianni Sperti nella bufera : brucia UoMini e Donne : Guerra ormai senza frontiera a Uomini e Donne. A rispondere per le rime a Teresa Cilio, in questi giorni, c’è stato Gianni Sperti. Tutto è nato per un scambio abbastanza acceso con Raffaela Mennoia che a tanti non piaciuto. A inserirsi nelle discussioni ci hanno pensato anche Deianira Marzano e Karina Cascella. Ma non solo, pure Gianni ora decide di dire la sua con una frecciatina che sembra rivolta proprio alla Cilia e sembra voler mandare un ...