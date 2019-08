JEFFREY EPSTEIN È STATO STRANGOLATO? Autopsia | ' osso ioide rotto' | dubbi su suicidio

JEFFREY EPSTEIN aveva le ossa del collo rotte. I risultati dell'autopsia : L’autopsia effettuata sul corpo di Jeffrey Epstein, l’ex finanziere morto suicida in carcere e responsabile, secondo l’accusa, di un traffico sessuale di ragazze minorenni e non protrattosi per almeno 13 anni, ha scoperto che aveva diverse ossa rotte al collo, secondo quanto riferito dal Washington Post.Tali fratture sarebbero compatibili con l’impiccagione, ha riferito il Post, citando fonti non identificate vicine a chi ...

Ritratto di signore. JEFFREY EPSTEIN aveva un dipinto di Bill Clinton vestito da donna nella sua casa di Manhattan : Ritratto di signore, parafrasando Henry James. Come riportano diversi media statunitensi e britannici, Jeffrey Epstein aveva un bislacco Ritratto di Bill Clinton vestito di un abito da donna blu e scarpe rosse col tacco, appeso al muro nella sua casa di Manhattan. L’immagine ritrae l’ex presidente degli Stati Uniti disteso su una sedia nello Studio Ovale, e rievoca per il colore il celebre vestito indossato dall’ex ...

L’autopsia sul corpo dell’imprenditore JEFFREY EPSTEIN non ha individuato una causa della morte certa - scrive il Washington Post : Il Washington Post ha pubblicato alcuni dettagli emersi dall’autopsia realizzata sul corpo di Jeffrey Epstein, il milionario americano arrestato a luglio con l’accusa di sfruttamento sessuale e morto alcuni giorni fa in carcere. Fra i dettagli più rilevanti, sembra che il

JEFFREY EPSTEIN - Fbi nell’isola privata a caccia delle prove sugli abusi. Il Nyt : “Guardie si addormentarono e poi falsificarono rapporto” : Proseguono su un doppio binario le inchieste sul caso Epstein. Quelle per stabilire come sia stato possibile che il detenuto si sia impiccato con un lenzuolo e quella sui festini organizzati dal miliardario in cui sarebbero state abusate minorenni. Le due guardie carcerarie che avrebbero dovuto vigilare su Jeffrey Epstein la notte prima del suicidio si sono addormentate lasciando la cella del finanziere senza controlli per almeno tre ore. Gli ...

La direttrice del carcere in cui è morto JEFFREY EPSTEIN è stata trasferita - e due guardie penitenziarie sono state sospese : La direttrice del Metropolitan Correctional Center, il carcere di Manhattan dove Jeffrey Epstein era detenuto con l’accusa di sfruttamento sessuale e dove è morto nella notte tra il 9 e il 10 agosto, è stata temporaneamente trasferita, e le due

Suicidio JEFFREY EPSTEIN - sospesi il direttore del carcere di Manhattan e due agenti : Dopo l’apertura di tre inchieste per la morte di Jeffrey Epstein, il ministro della giustizia americano William Barr ha temporaneamente sospeso il direttore del Manhattan Correctional Center, la prigione federale di New York in un cui si è impiccato il miliardario accusato di abusi sessuali, sfruttamento della prostituzione e traffico di minori. Inoltre due delle guardie penitenziarie che avevano il compito di vigilare sul finanziere ...

JEFFREY EPSTEIN : 'NON ERA SORVEGLIATO DA VERA GUARDIA'/ E spunta un diario segreto... : JEFFREY EPSTEIN: nuovi dettagli inquietanti sulla morte del finanziere nel carcere di Manhattan. E spunta un diario segreto che fa tremare i potenti...

Una delle due persone incaricate di sorvegliare JEFFREY EPSTEIN non era una vera guardia carceraria - dice il New York Times : Sono emersi alcuni nuovi dettagli sulla morte in carcere di Jeffrey Epstein, il multimilionario americano arrestato a luglio con l’accusa di sfruttamento sessuale. Secondo varie persone legate al sistema carcerario e alla polizia che hanno parlato con il New York Times

Trump ha rilanciato la bufala secondo cui JEFFREY EPSTEIN è stato ucciso dai Clinton : Un’attivista mostra la foto di Jeffrey Epstein (foto: Stephanie Keith/Getty Images) Le notizie delle morti in carcere negli Stati Uniti finiscono di rado in prima pagina, ma ce n’è una che sta catturando particolarmente l’attenzione, dentro e fuori dai confini nazionali. Si tratta di quella di Jeffrey Epstein, un ricco finanziere 66enne che vantava nella sua cerchia di amici personaggi come Bill Clinton, il principe Andrea del ...

Com’è potuto morire JEFFREY Epstein? : È quello che si chiedono tutti negli Stati Uniti, mentre emergono le prime ricostruzioni e alcuni – tra cui il presidente Trump – fanno circolare teorie del complotto

Il suicidio in cella di JEFFREY EPSTEIN scatena online le teorie del complotto : L’inchiesta sulla morte di Jeffrey Epstein, l’uomo d’affari morto suicida venerdì notte nella sua cella del carcere metropolitano di Manhattan, porta immediatamente la sua prima conseguenza. L’indagine dovrà essere allargata e non potrà limitarsi al semplice esame autoptico. Insomma, non basterà stabilire se e come Epstein si sia tolto la vita ma anche se ci sono state delle responsabilità da parte dell’autorità carceraria. Un suicidio che fa ...

Usa - JEFFREY EPSTEIN si sarebbe tolto la vita in carcere : era accusato di abusi su minori : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina intorno alle ore 7:30 locali, a Manhattan, il noto quartiere di New York, negli Stati Uniti. Secondo quanto si apprende dai media internazionali, Jeffrey Epstein, 66 anni, conosciuto per essere una delle persone più ricche del mondo, era un miliardario infatti, si sarebbe tolto la vita nella sua cella della casa circondariale newyorchese. L'uomo pare sia stato trovato esanime proprio dal ...

JEFFREY EPSTEIN morto suicida in carcere : il miliardario accusato di abusi sessuali e traffico di minori : Il miliardario Jeffrey Epstein si è ucciso nel carcere di Manhattan, a New York, dove era detenuto. Il 66enne miliardario era stato travolto dallo scandalo di abusi sessuali e traffico di...

JEFFREY EPSTEIN morto suicida in carcere : il miliardario accusato di abusi e traffico di minori : Il finanziere miliardario Jeffrey Epstein è morto suicida in carcere. Epstein è stato travolto da uno scandalo sessuale esploso lo scorso luglio, quando in casa sua furono ritrovati dvd di ragazze minorenni. Il finanziere americano è stato accusato di abusi, sfruttamento della prostituzione femminile e traffico di minori. Epstein – secondo quanto riportano ora diversi media – sarebbe stato trovato senza vita nella sua cella nel ...