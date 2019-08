Damascelli | Neymar | esempio della generazione di calciatori con il culetto nella nutella

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 15 agosto 2019) Su Il Giornale Tonymette a confronto Daniele De Rossi e. Due universi contrapposti che dimostrano che il calcio, quello vero, non è certo da tutti. Il primo, 36 anni all’anagrafe, ha conquistato il popolo del Boca al suo esordio in campo contro l’Almagro: un gol di testa che gli è valso il tripudio del suo nuovo pubblico (anche se la partita è finita con una sconfitta). Ha ribadito così di essere un professionista. “Nessuno ne ha mai messo in discussione la personalità, l’intelligenza tattica, la passione a volte non regolata”. Dall’altro lato,. Che chiede di tornare a Barcellona perché “non sa più che fare delle notti francesi, al punto che, spesso e volentieri, saliva a bordo di voli privati e puntava verso siti e dimore lontane, per trastullarsi con i milioni garantiti dai qatarioti”. Avrebbe ancora l’età e i ...

